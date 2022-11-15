В США раскрыли цель переговоров Нарышкина с главой ЦРУ

Глава ЦРУ Уильям Бернс и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин встречались в Анкаре для поддержания каналов связи между США и Россией. Об этом сообщает Bloomberg.
«Встреча была для поддержания открытыми каналов связи с Россией по вопросам, которые касаются характеристик безопасности наших стран», — пишет агентство, ссылаясь на слова координатора по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.
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Глава ЦРУ Уильям Бернс и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин встречались в Анкаре для поддержания каналов связи между США и Россией. Об этом сообщает Bloomberg. «Встреча была для поддержания открытыми каналов связи с Россией по вопросам, которые касаются характеристик безопасности наших стран», — пишет агентство, ссылаясь на слова координатора по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби. Ранее в CNN уточняли, что в ходе переговоров между США и РФ украинский конфликт не обсуждался. Тогда в ходе разговора между Нарышкиным и Бернсом обсуждались ядерные риски, а также стратегическая стабильность, пишет RT. Встреча проходила в Турции, сообщает «Национальная служба новостей».