18 ноября 2022

Администрация Байдена официально признала факт ракетного удара Украины по Польше

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РЛС на Херсонском направлении. Мелитополь, военная техника, война, пво, рлс, радиолокационноая станция
Ракеты, упавшие на территорию Польши, являются результатом работы ПВО Украины, заявила Карин Жан-Пьер Фото:
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В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

США признали, что ракеты, упавшие накануне на территорию Польши были выпущены украинскими ПВО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы публично говорили о том факте, что имеющаяся у нас информация подтверждает предварительную оценку президента Дуды о том, что это (взрыв — прим. URA.RU), вероятнее всего, было следствием того, что украинская ракета системы противовоздушной обороны, к сожалению, упала в Польше» — рассказала Карин Жан-Пьер во время трансляции брифинга на YouTube. Она отметила, что для прояснения ситуации и Польша и США взаимодействовали с Украиной.

Ранее сообщалось, что две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. В результате погибло два человека. К расследованию данного происшествия сразу подключились США. Позже посла России вызвали в МИД Польши, чтобы обвинить во взрыве ракет и потребовать незамедлительно предоставить подробные разъяснения. Напротив, в Германии призвали Украину признаться во взрывах и принести извинения. После проведенного расследования, польский президент назвал ракетный удар Украины несчастным случаем.

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США признали, что ракеты, упавшие накануне на территорию Польши были выпущены украинскими ПВО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы публично говорили о том факте, что имеющаяся у нас информация подтверждает предварительную оценку президента Дуды о том, что это (взрыв — прим. URA.RU), вероятнее всего, было следствием того, что украинская ракета системы противовоздушной обороны, к сожалению, упала в Польше» — рассказала Карин Жан-Пьер во время трансляции брифинга на YouTube. Она отметила, что для прояснения ситуации и Польша и США взаимодействовали с Украиной. Ранее сообщалось, что две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. В результате погибло два человека. К расследованию данного происшествия сразу подключились США. Позже посла России вызвали в МИД Польши, чтобы обвинить во взрыве ракет и потребовать незамедлительно предоставить подробные разъяснения. Напротив, в Германии призвали Украину признаться во взрывах и принести извинения. После проведенного расследования, польский президент назвал ракетный удар Украины несчастным случаем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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