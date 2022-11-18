Администрация Байдена официально признала факт ракетного удара Украины по Польше

19 ноября 2022 в 04:20 Размер текста - 17 +

Ракеты, упавшие на территорию Польши, являются результатом работы ПВО Украины, заявила Карин Жан-Пьер Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты США признали, что ракеты, упавшие накануне на территорию Польши были выпущены украинскими ПВО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы публично говорили о том факте, что имеющаяся у нас информация подтверждает предварительную оценку президента Дуды о том, что это (взрыв — прим. URA.RU), вероятнее всего, было следствием того, что украинская ракета системы противовоздушной обороны, к сожалению, упала в Польше» — рассказала Карин Жан-Пьер во время трансляции брифинга на YouTube. Она отметила, что для прояснения ситуации и Польша и США взаимодействовали с Украиной. Ранее сообщалось, что две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. В результате погибло два человека. К расследованию данного происшествия сразу подключились США. Позже посла России вызвали в МИД Польши, чтобы обвинить во взрыве ракет и потребовать незамедлительно предоставить подробные разъяснения. Напротив, в Германии призвали Украину признаться во взрывах и принести извинения. После проведенного расследования, польский президент назвал ракетный удар Украины несчастным случаем.

США признали, что ракеты, упавшие накануне на территорию Польши были выпущены украинскими ПВО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы публично говорили о том факте, что имеющаяся у нас информация подтверждает предварительную оценку президента Дуды о том, что это (взрыв — прим. URA.RU), вероятнее всего, было следствием того, что украинская ракета системы противовоздушной обороны, к сожалению, упала в Польше» — рассказала Карин Жан-Пьер во время трансляции брифинга на YouTube. Она отметила, что для прояснения ситуации и Польша и США взаимодействовали с Украиной. Ранее сообщалось, что две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. В результате погибло два человека. К расследованию данного происшествия сразу подключились США. Позже посла России вызвали в МИД Польши, чтобы обвинить во взрыве ракет и потребовать незамедлительно предоставить подробные разъяснения. Напротив, в Германии призвали Украину признаться во взрывах и принести извинения. После проведенного расследования, польский президент назвал ракетный удар Украины несчастным случаем.