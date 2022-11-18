Посол РФ Антонов парировал обвинение США в ракетном ударе по Польше

19 ноября 2022 в 04:03 Размер текста - 17 +

Власти Украины попытались спровоцировать конфликт между РФ и НАТО, заявил Анатолий Антонов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Обвинять в Россию в ракетном ударе по территории Польши из-за того, что Москва начала спецоперацию на Украине, глупо, ведь начало украинского конфликта спровоцировали США. Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов. «Подчеркнем, что абсолютно безоснователен следующий тезис: если бы не наша военная операция, ничего бы не было. В ответ на это можно лишь сказать, что если бы США и их сателлиты десятилетиями не превращали Украину в „анти-Россию“, то РФ не начала бы свою спецоперацию», — заявил Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek. Также дипломат отметил, что попытки переложить ответственность за этот ракетный удар на Россию могут спровоцировать Киев, чувствующий вседозволенность, на новые преступления. По его словам, украинские власти пытаются спровоцировать прямой военный конфликт между Россией и НАТО. 15 ноября на приграничную с Украиной территорию Польши упали две ракеты. В результате их падения погибли два мирных жителя. В Минобороны России заявления Польши о том, что ракеты были выпущены российской стороной назвали «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки». Затем польский президент Анджей Дуда признал попадание ракет по территории его страны несчастным случаем.

Обвинять в Россию в ракетном ударе по территории Польши из-за того, что Москва начала спецоперацию на Украине, глупо, ведь начало украинского конфликта спровоцировали США. Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов. «Подчеркнем, что абсолютно безоснователен следующий тезис: если бы не наша военная операция, ничего бы не было. В ответ на это можно лишь сказать, что если бы США и их сателлиты десятилетиями не превращали Украину в „анти-Россию“, то РФ не начала бы свою спецоперацию», — заявил Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek. Также дипломат отметил, что попытки переложить ответственность за этот ракетный удар на Россию могут спровоцировать Киев, чувствующий вседозволенность, на новые преступления. По его словам, украинские власти пытаются спровоцировать прямой военный конфликт между Россией и НАТО. 15 ноября на приграничную с Украиной территорию Польши упали две ракеты. В результате их падения погибли два мирных жителя. В Минобороны России заявления Польши о том, что ракеты были выпущены российской стороной назвали «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки». Затем польский президент Анджей Дуда признал попадание ракет по территории его страны несчастным случаем.