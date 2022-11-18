Болгарский генерал Бояджиев: Киев попытался сорвать переговоры с Россией ударом по Польше

19 ноября 2022 в 06:01 Размер текста - 17 +

Украина нанесла ракетный удар по территории Польши, чтобы сорвать переговорный процесс с Россией. Такое мнение выразил генерал армии Болгарии Тодор Бояджиев. «Цель инцидента на территории Польши — с самого начала скомпрометировать переговоры», — заявил Тодор Бояджиев в интервью новостному порталу Dnes.dig.bg. По его словам, Киев заинтересован в том, чтобы переговоров не было, продолжались боевые действия и копились миллионы от продажи газа, нефти и оружия. Ранее сообщалось, что на приграничной Украине территории Польши взорвались две ракеты. В результате инцидента погибли два человека. В Германии призвали Киев признаться во взрывах и принести извинения. Белый дом официально признал, что ракетный удар по Польше был нанесен силами Украины. В Минобороны РФ заявили о «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки» со стороны Польши. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что попытки США переложить ответственность за удар по Польше на Москву безосновательны.