18 ноября 2022

Болгарский генерал Бояджиев: Киев попытался сорвать переговоры с Россией ударом по Польше

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Официальный сайт президента Украины, флаги украины, памятник богдану хмельницкому
Украина попыталась сорвать начало переговоров с Россией, ударив ракетой по Польше, заявил Тодор Бояджиев Фото:
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В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Украина нанесла ракетный удар по территории Польши, чтобы сорвать переговорный процесс с Россией. Такое мнение выразил генерал армии Болгарии Тодор Бояджиев.

«Цель инцидента на территории Польши — с самого начала скомпрометировать переговоры», — заявил Тодор Бояджиев в интервью новостному порталу Dnes.dig.bg. По его словам, Киев заинтересован в том, чтобы переговоров не было, продолжались боевые действия и копились миллионы от продажи газа, нефти и оружия.

Ранее сообщалось, что на приграничной Украине территории Польши взорвались две ракеты. В результате инцидента погибли два человека. В Германии призвали Киев признаться во взрывах и принести извинения. Белый дом официально признал, что ракетный удар по Польше был нанесен силами Украины. В Минобороны РФ заявили о «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки» со стороны Польши. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что попытки США переложить ответственность за удар по Польше на Москву безосновательны.

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Украина нанесла ракетный удар по территории Польши, чтобы сорвать переговорный процесс с Россией. Такое мнение выразил генерал армии Болгарии Тодор Бояджиев. «Цель инцидента на территории Польши — с самого начала скомпрометировать переговоры», — заявил Тодор Бояджиев в интервью новостному порталу Dnes.dig.bg. По его словам, Киев заинтересован в том, чтобы переговоров не было, продолжались боевые действия и копились миллионы от продажи газа, нефти и оружия. Ранее сообщалось, что на приграничной Украине территории Польши взорвались две ракеты. В результате инцидента погибли два человека. В Германии призвали Киев признаться во взрывах и принести извинения. Белый дом официально признал, что ракетный удар по Польше был нанесен силами Украины. В Минобороны РФ заявили о «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки» со стороны Польши. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что попытки США переложить ответственность за удар по Польше на Москву безосновательны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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