Экономист Масленников раскрыл, как изменит жизнь россиян новый приказ Путина

Экономист Масленников: увеличение прожиточного минимума расширит возможности соцподдержки

05 декабря 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

Бедных россиян стало меньше, сказал Никита Масленников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Увеличение прожиточного минимума приведет к тому, что социальная поддержка коснется большего числа граждан. Об этом в беседе с URA.RU сообщил экономист, политолог, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Получается, что инструменты соцподдержки коснутся большего числа людей. А их много. Кому-то социальные контракты нужны, кому-то помощь со статусом самозанятого, а кому-то целевая адресная помощь, кому-то с лекарствами. Прожиточный минимум — это ориентир для принятия решений, особенно по адресной поддержке. Нужно не только увеличивать выплаты определенным группам населения, но и нельзя забывать о прожиточном минимуме. Так бы социальная политика работала на еще большее расслоение. Чтобы этого не было, нужно иметь в виду еще этот показатель, который показывает, сколько бедных в стране», — сказал Никита Масленников. По словам эксперта, ситуация с низкими доходами в России улучшилась. «Росстат отчитался об уровне бедности. Стало чуть-чуть получше. Число граждан, получающих ниже прожиточного минимума, сократилось. Поэтому продолжать нужно думать в этом направлении. Но расслабляться не стоит, пока цифры в абсолютном выражении зашкаливают», — добавил экономист. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении прожиточного минимума. Он вырастет до 14 375 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, а для трудоспособного населения — 15 669 рублей. Для детей же показатель установили на уровне 13 944 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Увеличение прожиточного минимума приведет к тому, что социальная поддержка коснется большего числа граждан. Об этом в беседе с URA.RU сообщил экономист, политолог, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Получается, что инструменты соцподдержки коснутся большего числа людей. А их много. Кому-то социальные контракты нужны, кому-то помощь со статусом самозанятого, а кому-то целевая адресная помощь, кому-то с лекарствами. Прожиточный минимум — это ориентир для принятия решений, особенно по адресной поддержке. Нужно не только увеличивать выплаты определенным группам населения, но и нельзя забывать о прожиточном минимуме. Так бы социальная политика работала на еще большее расслоение. Чтобы этого не было, нужно иметь в виду еще этот показатель, который показывает, сколько бедных в стране», — сказал Никита Масленников. По словам эксперта, ситуация с низкими доходами в России улучшилась. «Росстат отчитался об уровне бедности. Стало чуть-чуть получше. Число граждан, получающих ниже прожиточного минимума, сократилось. Поэтому продолжать нужно думать в этом направлении. Но расслабляться не стоит, пока цифры в абсолютном выражении зашкаливают», — добавил экономист. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении прожиточного минимума. Он вырастет до 14 375 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, а для трудоспособного населения — 15 669 рублей. Для детей же показатель установили на уровне 13 944 рублей.