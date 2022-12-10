10 декабря 2022

Власти Абхазии следят за попытками Грузии открыть второй фронт против РФ

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Граница Россия-Казахстан. Челябинск., пограничник, тепловизор
В Абхазии сообщили, что пока не заметили попыток открытия второго фронта Фото:
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Абхазия следит за тем, чтобы Запад не открыл в Грузии второй фронт против России. Об этом рассказал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.

«Было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт (в Грузии — рим. URA.RU). Но, слава богу, пока этого не происходит», — сказал Анкваб в интервью РИА Новости.

Премьер-министр отметил, что Абхазия следит за ситуацией и пока не наблюдает акций, которые вызвали бы беспокойство. Он сообщил, что в стране всегда была напряженная обстановка. Также Анкваб выразил уверенность, что жители Грузии не допустят эскалации конфликта.

Ранее в МИД РФ заявили, что Запад пытается спровоцировать Грузию для открытия второго фронта против России, передает Nation News. Председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе в сентябре сообщал о готовности провести опрос среди граждан по поводу открытия второго фронта. Также стало известно, что Молдавия укрепляет оборону на случай приближения армии РФ к Одессе.

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Абхазия следит за тем, чтобы Запад не открыл в Грузии второй фронт против России. Об этом рассказал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. «Было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт (в Грузии — рим. URA.RU). Но, слава богу, пока этого не происходит», — сказал Анкваб в интервью РИА Новости. Премьер-министр отметил, что Абхазия следит за ситуацией и пока не наблюдает акций, которые вызвали бы беспокойство. Он сообщил, что в стране всегда была напряженная обстановка. Также Анкваб выразил уверенность, что жители Грузии не допустят эскалации конфликта. Ранее в МИД РФ заявили, что Запад пытается спровоцировать Грузию для открытия второго фронта против России, передает Nation News. Председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе в сентябре сообщал о готовности провести опрос среди граждан по поводу открытия второго фронта. Также стало известно, что Молдавия укрепляет оборону на случай приближения армии РФ к Одессе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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