Власти Абхазии следят за попытками Грузии открыть второй фронт против РФ

11 декабря 2022 в 09:04 Размер текста - 17 +

В Абхазии сообщили, что пока не заметили попыток открытия второго фронта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Абхазия следит за тем, чтобы Запад не открыл в Грузии второй фронт против России. Об этом рассказал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. «Было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт (в Грузии — рим. URA.RU). Но, слава богу, пока этого не происходит», — сказал Анкваб в интервью РИА Новости. Премьер-министр отметил, что Абхазия следит за ситуацией и пока не наблюдает акций, которые вызвали бы беспокойство. Он сообщил, что в стране всегда была напряженная обстановка. Также Анкваб выразил уверенность, что жители Грузии не допустят эскалации конфликта. Ранее в МИД РФ заявили, что Запад пытается спровоцировать Грузию для открытия второго фронта против России, передает Nation News. Председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе в сентябре сообщал о готовности провести опрос среди граждан по поводу открытия второго фронта. Также стало известно, что Молдавия укрепляет оборону на случай приближения армии РФ к Одессе.

Абхазия следит за тем, чтобы Запад не открыл в Грузии второй фронт против России. Об этом рассказал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. «Было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт (в Грузии — рим. URA.RU). Но, слава богу, пока этого не происходит», — сказал Анкваб в интервью РИА Новости. Премьер-министр отметил, что Абхазия следит за ситуацией и пока не наблюдает акций, которые вызвали бы беспокойство. Он сообщил, что в стране всегда была напряженная обстановка. Также Анкваб выразил уверенность, что жители Грузии не допустят эскалации конфликта. Ранее в МИД РФ заявили, что Запад пытается спровоцировать Грузию для открытия второго фронта против России, передает Nation News. Председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе в сентябре сообщал о готовности провести опрос среди граждан по поводу открытия второго фронта. Также стало известно, что Молдавия укрепляет оборону на случай приближения армии РФ к Одессе.