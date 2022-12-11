NI: Байден одним решением вбил клин в отношения с союзниками США

12 декабря 2022 в 04:36 Размер текста - 17 +

Решение администрации Джо Байдена ранее раскритиковали в Европе Фото: Официальный сайт президента Украины Американские субсидии, предназначенные для увеличения внутреннего производства электромобилей, затронули интересы ключевых партнеров США. Такое мнение высказал аналитик Кауш Арха. Их введение инициировала администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена. «Субсидии больно ударили по ключевым партнерам США в период большой экономической уязвимости. Администрация Байдена пошла на этот шаг, настойчиво призывая своих европейских и индо-тихоокеанских союзников к солидарности и противодействию России и Китаю», — передает The National Interest слова аналитика. Кауш Арха называет решение администрации Байдена «неосмотрительным и недальновидным». Он считает, что таким образом Вашингтон демонстрирует свое отношение к «китайской угрозе», полностью игнорируя проблему. При этом аналитик напоминает, что действующая администрация США уже критиковала предыдущих руководителей страны «за участие в торговых войнах с союзниками». Теперь она заявляет, что «Америка вернулась» и занимается «безжалостной дипломатией». В ноябре Европа выступила в едином порыве против закона о снижении инфляции, инициированный Байденом, об это URA.RU уже писало. В Евросоюзе выразили опасения, что он нанесет серьезный ущерб их компаниям и экономике. Основное беспокойство представителей ЕС связано с налоговыми льготами на произведенные в Северной Америке электромобили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американские субсидии, предназначенные для увеличения внутреннего производства электромобилей, затронули интересы ключевых партнеров США. Такое мнение высказал аналитик Кауш Арха. Их введение инициировала администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена. «Субсидии больно ударили по ключевым партнерам США в период большой экономической уязвимости. Администрация Байдена пошла на этот шаг, настойчиво призывая своих европейских и индо-тихоокеанских союзников к солидарности и противодействию России и Китаю», — передает The National Interest слова аналитика. Кауш Арха называет решение администрации Байдена «неосмотрительным и недальновидным». Он считает, что таким образом Вашингтон демонстрирует свое отношение к «китайской угрозе», полностью игнорируя проблему. При этом аналитик напоминает, что действующая администрация США уже критиковала предыдущих руководителей страны «за участие в торговых войнах с союзниками». Теперь она заявляет, что «Америка вернулась» и занимается «безжалостной дипломатией». В ноябре Европа выступила в едином порыве против закона о снижении инфляции, инициированный Байденом, об это URA.RU уже писало. В Евросоюзе выразили опасения, что он нанесет серьезный ущерб их компаниям и экономике. Основное беспокойство представителей ЕС связано с налоговыми льготами на произведенные в Северной Америке электромобили.