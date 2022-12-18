18 декабря 2022

Госсекретарь Совбеза Белоруссии: Минск держит свои вооруженные силы в постоянной готовности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, беларусь, флаг, флаг белоруссии, белорусский флаг
В Совбезе Белоруссии обеспокоены активностью западных стран Фото:

Вооруженные силы Белоруссии постоянно находятся в состоянии боевой готовности из-за угрозы со стороны западных стран. Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности республики генерал Александр Вольфович.

«Польша „мягкой силой“ захватывает Украину, количество учений, плановых и внеплановых, не может не вызывать опасения. Исходя из этого строим свои планы по защите нашей страны, держим в постоянной готовности, в тонусе наши соединения и воинские части вооруженных сил», — сообщил Александр Вольфович в интервью каналу «Беларусь 1».

Он также видит угрозу со стороны флотов западных стран, корабли которых курсируют в Черном и Средиземном морях. Они способны держать под прицелом западные области России и всю территорию Белоруссии.

Ранее URA.RU рассказало, что Белоруссия может выступить на стороне России в открытом конфликте с Западом, если ее границы будут нарушены. На территории республики начата выдача мобилизационных предписаний, что не означает подготовки к полномасштабным боевым действиям.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

Вооруженные силы Белоруссии постоянно находятся в состоянии боевой готовности из-за угрозы со стороны западных стран. Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности республики генерал Александр Вольфович. «Польша „мягкой силой“ захватывает Украину, количество учений, плановых и внеплановых, не может не вызывать опасения. Исходя из этого строим свои планы по защите нашей страны, держим в постоянной готовности, в тонусе наши соединения и воинские части вооруженных сил», — сообщил Александр Вольфович в интервью каналу «Беларусь 1». Он также видит угрозу со стороны флотов западных стран, корабли которых курсируют в Черном и Средиземном морях. Они способны держать под прицелом западные области России и всю территорию Белоруссии. Ранее URA.RU рассказало, что Белоруссия может выступить на стороне России в открытом конфликте с Западом, если ее границы будут нарушены. На территории республики начата выдача мобилизационных предписаний, что не означает подготовки к полномасштабным боевым действиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...