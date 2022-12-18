Госсекретарь Совбеза Белоруссии: Минск держит свои вооруженные силы в постоянной готовности

Вооруженные силы Белоруссии постоянно находятся в состоянии боевой готовности из-за угрозы со стороны западных стран. Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности республики генерал Александр Вольфович.
«Польша „мягкой силой“ захватывает Украину, количество учений, плановых и внеплановых, не может не вызывать опасения. Исходя из этого строим свои планы по защите нашей страны, держим в постоянной готовности, в тонусе наши соединения и воинские части вооруженных сил», — сообщил Александр Вольфович в интервью каналу «Беларусь 1».
Он также видит угрозу со стороны флотов западных стран, корабли которых курсируют в Черном и Средиземном морях. Они способны держать под прицелом западные области России и всю территорию Белоруссии.
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Вооруженные силы Белоруссии постоянно находятся в состоянии боевой готовности из-за угрозы со стороны западных стран. Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности республики генерал Александр Вольфович. «Польша „мягкой силой“ захватывает Украину, количество учений, плановых и внеплановых, не может не вызывать опасения. Исходя из этого строим свои планы по защите нашей страны, держим в постоянной готовности, в тонусе наши соединения и воинские части вооруженных сил», — сообщил Александр Вольфович в интервью каналу «Беларусь 1». Он также видит угрозу со стороны флотов западных стран, корабли которых курсируют в Черном и Средиземном морях. Они способны держать под прицелом западные области России и всю территорию Белоруссии. Ранее URA.RU рассказало, что Белоруссия может выступить на стороне России в открытом конфликте с Западом, если ее границы будут нарушены. На территории республики начата выдача мобилизационных предписаний, что не означает подготовки к полномасштабным боевым действиям.