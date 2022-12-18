Генштаб ВС Белоруссии объяснили выдачу мобилизационных предписаний

Генштаб Вооруженных сил Белоруссии: мобилизационные предписания ничем не ограничивают военнообязанных
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Встреча командования ЦВО с ветеранами ВС РФ в ОДО. Екатеринбург, армия, тепловизор, приборы, высокие технологии
В Генштабе ВС Белоруссии объяснили, зачем выдают предписания военнообязанным Фото:

Выданные мобилизационные предписания ни в чем не ограничивают военнообязанных граждан Белоруссии. Об этом рассказал начальник четвертого управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС республики Александр Шальпук. При этом он опроверг информацию, ранее появившуюся в СМИ, о полномасштабной подготовке на территории к ведению боевых действий.

«Предписания получают не все. Только те, кто нужен для конкретной воинской части в соответствии с воинской специальностью, которую он получил», — объяснил Александр Шальпук в эфире телеканала СТВ.

Сотрудник Генштаба добавил, что в стране завершается второй этап проверки учетных данных военнообязанных. Более 85% процентов из числа военнообязанных уже завершили эту процедуру, отметил военный.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны игнорировать фейки о скрытой мобилизации на территории. Он рекомендовал гражданам успокоиться и заняться своими делами. Глава государства просил ответственные структуры провести военные сборы для проверки готовности республики к неожиданным ситуациям.

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Выданные мобилизационные предписания ни в чем не ограничивают военнообязанных граждан Белоруссии. Об этом рассказал начальник четвертого управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС республики Александр Шальпук. При этом он опроверг информацию, ранее появившуюся в СМИ, о полномасштабной подготовке на территории к ведению боевых действий. «Предписания получают не все. Только те, кто нужен для конкретной воинской части в соответствии с воинской специальностью, которую он получил», — объяснил Александр Шальпук в эфире телеканала СТВ. Сотрудник Генштаба добавил, что в стране завершается второй этап проверки учетных данных военнообязанных. Более 85% процентов из числа военнообязанных уже завершили эту процедуру, отметил военный. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны игнорировать фейки о скрытой мобилизации на территории. Он рекомендовал гражданам успокоиться и заняться своими делами. Глава государства просил ответственные структуры провести военные сборы для проверки готовности республики к неожиданным ситуациям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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