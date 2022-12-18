Генштаб ВС Белоруссии объяснили выдачу мобилизационных предписаний

Генштаб Вооруженных сил Белоруссии: мобилизационные предписания ничем не ограничивают военнообязанных

18 декабря 2022 в 23:41 Размер текста - 17 +

В Генштабе ВС Белоруссии объяснили, зачем выдают предписания военнообязанным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выданные мобилизационные предписания ни в чем не ограничивают военнообязанных граждан Белоруссии. Об этом рассказал начальник четвертого управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС республики Александр Шальпук. При этом он опроверг информацию, ранее появившуюся в СМИ, о полномасштабной подготовке на территории к ведению боевых действий. «Предписания получают не все. Только те, кто нужен для конкретной воинской части в соответствии с воинской специальностью, которую он получил», — объяснил Александр Шальпук в эфире телеканала СТВ. Сотрудник Генштаба добавил, что в стране завершается второй этап проверки учетных данных военнообязанных. Более 85% процентов из числа военнообязанных уже завершили эту процедуру, отметил военный. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны игнорировать фейки о скрытой мобилизации на территории. Он рекомендовал гражданам успокоиться и заняться своими делами. Глава государства просил ответственные структуры провести военные сборы для проверки готовности республики к неожиданным ситуациям.

Выданные мобилизационные предписания ни в чем не ограничивают военнообязанных граждан Белоруссии. Об этом рассказал начальник четвертого управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС республики Александр Шальпук. При этом он опроверг информацию, ранее появившуюся в СМИ, о полномасштабной подготовке на территории к ведению боевых действий. «Предписания получают не все. Только те, кто нужен для конкретной воинской части в соответствии с воинской специальностью, которую он получил», — объяснил Александр Шальпук в эфире телеканала СТВ. Сотрудник Генштаба добавил, что в стране завершается второй этап проверки учетных данных военнообязанных. Более 85% процентов из числа военнообязанных уже завершили эту процедуру, отметил военный. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны игнорировать фейки о скрытой мобилизации на территории. Он рекомендовал гражданам успокоиться и заняться своими делами. Глава государства просил ответственные структуры провести военные сборы для проверки готовности республики к неожиданным ситуациям.