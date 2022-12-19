IPN: в Молдавии испугались «вторжения» России в 2023 году

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Александру Мустяцэ заявил, что Россия «вторгнется» в Молдавию Фото:

Россия планирует «вторжение» в республику Молдова в начале 2023 года. Об этом заявил директор Службы разведки и безопасности Александру Мустяцэ.

«Вопрос не в том, предпримет ли Российская Федерация новое наступление на территорию Республики Молдова, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе, феврале, либо позже, в марте, апреле. <…> Это реальный и очень высокий риск», — отметил он в интервью TVR Moldova. Его слова также приводит IPN. Мустяцэ заявляет, что перед РФ стоит задача по созданию сухопутного коридора в Приднестровье.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ ожидается.

Ранее власти Молдавии объявили о независимости от российского газа. Также в Молдавии предложили ужесточить наказание за поддержку позиции РФ.

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Россия планирует «вторжение» в республику Молдова в начале 2023 года. Об этом заявил директор Службы разведки и безопасности Александру Мустяцэ. «Вопрос не в том, предпримет ли Российская Федерация новое наступление на территорию Республики Молдова, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе, феврале, либо позже, в марте, апреле. <…> Это реальный и очень высокий риск», — отметил он в интервью TVR Moldova. Его слова также приводит IPN. Мустяцэ заявляет, что перед РФ стоит задача по созданию сухопутного коридора в Приднестровье. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ ожидается. Ранее власти Молдавии объявили о независимости от российского газа. Также в Молдавии предложили ужесточить наказание за поддержку позиции РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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