Коллега Смольянинова жестко ответил актеру, «насравшему» на Россию

Актер «9 роты» Сослан Фидаров ответил на громкое заявление российского актера Артура Смольянинова о готовности пристрелить его на поле боя. Фидаров выразил сомнение в том, что Смольянинов когда-нибудь физически окажется в зоне боевых действий.
«По поводу твоих устремлений пристрелить меня на поле боя. Мы оба знаем, что этого никогда не произойдет только лишь потому, что тебя на поле боя никогда не будет», — заявил Фидаров, обратившись к Смольянинову. Он добавил, что его бывший коллега по съемочной площадке фильма «9 рота» должен перестать обманывать свою многомиллионную аудиторию.
Ранее Артур Смольянинов выразил желание воевать за Украину. Также он обозначил полное безразличие к судьбе России, отметив, что ему «насрать, что останется от России, даже если одна область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел».
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Актер «9 роты» Сослан Фидаров ответил на громкое заявление российского актера Артура Смольянинова о готовности пристрелить его на поле боя. Фидаров выразил сомнение в том, что Смольянинов когда-нибудь физически окажется в зоне боевых действий. «По поводу твоих устремлений пристрелить меня на поле боя. Мы оба знаем, что этого никогда не произойдет только лишь потому, что тебя на поле боя никогда не будет», — заявил Фидаров, обратившись к Смольянинову. Он добавил, что его бывший коллега по съемочной площадке фильма «9 рота» должен перестать обманывать свою многомиллионную аудиторию. Ранее Артур Смольянинов выразил желание воевать за Украину. Также он обозначил полное безразличие к судьбе России, отметив, что ему «насрать, что останется от России, даже если одна область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел».