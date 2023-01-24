Forbes: разработка России перевернет правила ведения войн

Forbes: российская БМПТ «Терминатор» — это следующий этап танковой эволюции
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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, танк, волноваха, z войска
Российская БМПТ «Терминатор» показала свою эффективность на Украине, сообщает Forbes Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская боевая машина поддержки танков «Терминатор» станет следующим этапом в вопросе ведения войны. Данная разработка представляет собой эволюцию в плане эффективности брони. Об этом сообщает технический обозреватель Дэвид Хэмблинг.

«Новая российская БМПТ „Терминатор“ представляет собой новый тип бронированной машины с множественным вооружением и может представлять собой следующий этап в танковой эволюции», — сообщает автор журнала Forbes. Хэмблинг также отметил эффективность российского «Терминатора» в ходе конфликта на Украине.

Ранее в Минобороны РФ показали кадры уничтожения бронетехники ВСУ при помощи «Терминатора», сообщает Life. Авторы немецкой газеты Frankfurter Rundschau также подчеркивали, что гиперзвуковые ракеты помогут президенту РФ Владимиру Путину в отстаивании интересов страны.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее целью, по словам Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса.

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Российская боевая машина поддержки танков «Терминатор» станет следующим этапом в вопросе ведения войны. Данная разработка представляет собой эволюцию в плане эффективности брони. Об этом сообщает технический обозреватель Дэвид Хэмблинг. «Новая российская БМПТ „Терминатор“ представляет собой новый тип бронированной машины с множественным вооружением и может представлять собой следующий этап в танковой эволюции», — сообщает автор журнала Forbes. Хэмблинг также отметил эффективность российского «Терминатора» в ходе конфликта на Украине. Ранее в Минобороны РФ показали кадры уничтожения бронетехники ВСУ при помощи «Терминатора», сообщает Life. Авторы немецкой газеты Frankfurter Rundschau также подчеркивали, что гиперзвуковые ракеты помогут президенту РФ Владимиру Путину в отстаивании интересов страны. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее целью, по словам Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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