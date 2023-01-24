Российская боевая машина поддержки танков «Терминатор» станет следующим этапом в вопросе ведения войны. Данная разработка представляет собой эволюцию в плане эффективности брони. Об этом сообщает технический обозреватель Дэвид Хэмблинг.
«Новая российская БМПТ „Терминатор“ представляет собой новый тип бронированной машины с множественным вооружением и может представлять собой следующий этап в танковой эволюции», — сообщает автор журнала Forbes. Хэмблинг также отметил эффективность российского «Терминатора» в ходе конфликта на Украине.
Ранее в Минобороны РФ показали кадры уничтожения бронетехники ВСУ при помощи «Терминатора», сообщает Life. Авторы немецкой газеты Frankfurter Rundschau также подчеркивали, что гиперзвуковые ракеты помогут президенту РФ Владимиру Путину в отстаивании интересов страны.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее целью, по словам Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса.
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Российская боевая машина поддержки танков «Терминатор» станет следующим этапом в вопросе ведения войны. Данная разработка представляет собой эволюцию в плане эффективности брони. Об этом сообщает технический обозреватель Дэвид Хэмблинг. «Новая российская БМПТ „Терминатор“ представляет собой новый тип бронированной машины с множественным вооружением и может представлять собой следующий этап в танковой эволюции», — сообщает автор журнала Forbes. Хэмблинг также отметил эффективность российского «Терминатора» в ходе конфликта на Украине. Ранее в Минобороны РФ показали кадры уничтожения бронетехники ВСУ при помощи «Терминатора», сообщает Life. Авторы немецкой газеты Frankfurter Rundschau также подчеркивали, что гиперзвуковые ракеты помогут президенту РФ Владимиру Путину в отстаивании интересов страны. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее целью, по словам Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса.