Журналисты раскрыли, как Путин подчинит себе США

Frankfurter Rundschau: гиперзвуковые ракеты помогут Путину в отстаивании интересов России

08 января 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Гиперзвуковое оружие позволит Владимиру Путину подчинить себе США, пишет Frankfurter Rundschau Фото: Владимир Андреев © URA.RU Возможность размещения Россией гиперзвуковых ракет вокруг американского побережья позволит президенту РФ Владимиру Путину диктовать свою волю Соединенным Штатам Америки. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Rundschau. «Стратегия Путина может заключаться в размещении фрегата, вооруженного гиперзвуковой ракетой, у берегов США», — передает газета мнение военных экспертов. Там подчеркнули, что такое развитие событий поможет российскому лидеру в отстаивании интересов России на международной арене, особенно в отношениях с Вашингтоном. Ранее стало известно, что в 2026 году на службу военно-морского флота России поступит атомная подводная лодка «Пермь», которая имеет возможность установки на своем борту гиперзвуковых ракет «Циркон». Также Владимир Путин приказал отправить на боевое дежурство в Атлантику, Индийский океан и Средиземное море фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», передают « Невские новости ».

Возможность размещения Россией гиперзвуковых ракет вокруг американского побережья позволит президенту РФ Владимиру Путину диктовать свою волю Соединенным Штатам Америки. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Rundschau. «Стратегия Путина может заключаться в размещении фрегата, вооруженного гиперзвуковой ракетой, у берегов США», — передает газета мнение военных экспертов. Там подчеркнули, что такое развитие событий поможет российскому лидеру в отстаивании интересов России на международной арене, особенно в отношениях с Вашингтоном. Ранее стало известно, что в 2026 году на службу военно-морского флота России поступит атомная подводная лодка «Пермь», которая имеет возможность установки на своем борту гиперзвуковых ракет «Циркон». Также Владимир Путин приказал отправить на боевое дежурство в Атлантику, Индийский океан и Средиземное море фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», передают «Невские новости».