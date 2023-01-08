Журналисты раскрыли, как Путин подчинит себе США

Возможность размещения Россией гиперзвуковых ракет вокруг американского побережья позволит президенту РФ Владимиру Путину диктовать свою волю Соединенным Штатам Америки. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Rundschau.
«Стратегия Путина может заключаться в размещении фрегата, вооруженного гиперзвуковой ракетой, у берегов США», — передает газета мнение военных экспертов. Там подчеркнули, что такое развитие событий поможет российскому лидеру в отстаивании интересов России на международной арене, особенно в отношениях с Вашингтоном.
Ранее стало известно, что в 2026 году на службу военно-морского флота России поступит атомная подводная лодка «Пермь», которая имеет возможность установки на своем борту гиперзвуковых ракет «Циркон». Также Владимир Путин приказал отправить на боевое дежурство в Атлантику, Индийский океан и Средиземное море фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», передают «Невские новости».
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Возможность размещения Россией гиперзвуковых ракет вокруг американского побережья позволит президенту РФ Владимиру Путину диктовать свою волю Соединенным Штатам Америки. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Rundschau. «Стратегия Путина может заключаться в размещении фрегата, вооруженного гиперзвуковой ракетой, у берегов США», — передает газета мнение военных экспертов. Там подчеркнули, что такое развитие событий поможет российскому лидеру в отстаивании интересов России на международной арене, особенно в отношениях с Вашингтоном. Ранее стало известно, что в 2026 году на службу военно-морского флота России поступит атомная подводная лодка «Пермь», которая имеет возможность установки на своем борту гиперзвуковых ракет «Циркон». Также Владимир Путин приказал отправить на боевое дежурство в Атлантику, Индийский океан и Средиземное море фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», передают «Невские новости».