Зеленский пожаловался на поведение Шольца

Handelsblatt: Зеленский недоволен, что Шольца нужно уговаривать для предоставления помощи
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Официальный сайт президента Украины. Москва, Олаф Шольц, канцлер
Владимир Зеленский видит отношения с Олафом Шольцем в негативном ключе, пишет Handelsblatt Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на сложные взаимоотношения с Германией в частности с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом пишут авторы немецкой газеты Handelsblatt.

«Я должен заставить его [Олафа Шольца] помочь Украине и постоянно убеждать его, что эта помощь не для нас, а для европейцев», — приводят авторы материала слова Владимира Зеленского из интервью Der Spiegel. Они акцентируют внимания на факте того, что украинский лидер видит отношения с ФРГ в негативном ключе. Кроме того, уточняют журналисты, президент Украины раскритиковал лидеров европейских стран за то, что они не продолжают вводить санкции.

Президент Украины 9 февраля принимает участие в саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. В ходе заседания Зеленский так и не получил обещания от стран ЕС по предоставлению истребителей на Украину.

США и другие страны Запада оказывают поддержку Украине в виде финансов и вооружения после того, как РФ начала спецоперацию. Также страны ЕС начали вводить антироссийские санкции.

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Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на сложные взаимоотношения с Германией в частности с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом пишут авторы немецкой газеты Handelsblatt. «Я должен заставить его [Олафа Шольца] помочь Украине и постоянно убеждать его, что эта помощь не для нас, а для европейцев», — приводят авторы материала слова Владимира Зеленского из интервью Der Spiegel. Они акцентируют внимания на факте того, что украинский лидер видит отношения с ФРГ в негативном ключе. Кроме того, уточняют журналисты, президент Украины раскритиковал лидеров европейских стран за то, что они не продолжают вводить санкции. Президент Украины 9 февраля принимает участие в саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. В ходе заседания Зеленский так и не получил обещания от стран ЕС по предоставлению истребителей на Украину. США и другие страны Запада оказывают поддержку Украине в виде финансов и вооружения после того, как РФ начала спецоперацию. Также страны ЕС начали вводить антироссийские санкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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