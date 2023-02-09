Зеленский пожаловался на поведение Шольца

Handelsblatt: Зеленский недоволен, что Шольца нужно уговаривать для предоставления помощи

09 февраля 2023 в 21:34 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский видит отношения с Олафом Шольцем в негативном ключе, пишет Handelsblatt Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на сложные взаимоотношения с Германией в частности с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом пишут авторы немецкой газеты Handelsblatt. «Я должен заставить его [Олафа Шольца] помочь Украине и постоянно убеждать его, что эта помощь не для нас, а для европейцев», — приводят авторы материала слова Владимира Зеленского из интервью Der Spiegel. Они акцентируют внимания на факте того, что украинский лидер видит отношения с ФРГ в негативном ключе. Кроме того, уточняют журналисты, президент Украины раскритиковал лидеров европейских стран за то, что они не продолжают вводить санкции. Президент Украины 9 февраля принимает участие в саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. В ходе заседания Зеленский так и не получил обещания от стран ЕС по предоставлению истребителей на Украину. США и другие страны Запада оказывают поддержку Украине в виде финансов и вооружения после того, как РФ начала спецоперацию. Также страны ЕС начали вводить антироссийские санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на сложные взаимоотношения с Германией в частности с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом пишут авторы немецкой газеты Handelsblatt. «Я должен заставить его [Олафа Шольца] помочь Украине и постоянно убеждать его, что эта помощь не для нас, а для европейцев», — приводят авторы материала слова Владимира Зеленского из интервью Der Spiegel. Они акцентируют внимания на факте того, что украинский лидер видит отношения с ФРГ в негативном ключе. Кроме того, уточняют журналисты, президент Украины раскритиковал лидеров европейских стран за то, что они не продолжают вводить санкции. Президент Украины 9 февраля принимает участие в саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. В ходе заседания Зеленский так и не получил обещания от стран ЕС по предоставлению истребителей на Украину. США и другие страны Запада оказывают поддержку Украине в виде финансов и вооружения после того, как РФ начала спецоперацию. Также страны ЕС начали вводить антироссийские санкции.