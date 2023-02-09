Bloomberg: никто в ЕС не рискнул пообещать Украине истребители 09 февраля 2023 в 21:04 Размер текста - 17 + Страны ЕС не готовы давать Владимиру Зеленскому истребители, пишет Bloomberg Фото: официальный сайт НАТО новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Никто из стран Евросоюза (ЕС) не дал обязательства по предоставлению Украине истребителей для борьбы с Россией. Об этом сообщает Bloomberg. «Европейские лидеры ясно дали понять [президенту Украины] Владимиру Зеленскому, что они готовы направить больше военных сил, чтобы помочь Украине, но до сих пор никто не взял на себя обязательств по предоставлению истребителей», — пишет агентство , ссылаясь на слова представителя Евросоюза. Президент Украины 9 февраля прибыл в Брюссель для участия в саммите глав государств и правительств Евросоюза. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями Евросоюза попросит о большей помощи со стороны Запада. США и другие западные страны оказывают помощь Киеву после начала спецоперации РФ на Украине. Никто из стран Евросоюза (ЕС) не дал обязательства по предоставлению Украине истребителей для борьбы с Россией. Об этом сообщает Bloomberg. «Европейские лидеры ясно дали понять [президенту Украины] Владимиру Зеленскому, что они готовы направить больше военных сил, чтобы помочь Украине, но до сих пор никто не взял на себя обязательств по предоставлению истребителей», — пишет агентство, ссылаясь на слова представителя Евросоюза. Президент Украины 9 февраля прибыл в Брюссель для участия в саммите глав государств и правительств Евросоюза. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями Евросоюза попросит о большей помощи со стороны Запада. США и другие западные страны оказывают помощь Киеву после начала спецоперации РФ на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям