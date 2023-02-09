Bloomberg: никто в ЕС не рискнул пообещать Украине истребители

Никто из стран Евросоюза (ЕС) не дал обязательства по предоставлению Украине истребителей для борьбы с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.
«Европейские лидеры ясно дали понять [президенту Украины] Владимиру Зеленскому, что они готовы направить больше военных сил, чтобы помочь Украине, но до сих пор никто не взял на себя обязательств по предоставлению истребителей», — пишет агентство, ссылаясь на слова представителя Евросоюза. Президент Украины 9 февраля прибыл в Брюссель для участия в саммите глав государств и правительств Евросоюза.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями Евросоюза попросит о большей помощи со стороны Запада. США и другие западные страны оказывают помощь Киеву после начала спецоперации РФ на Украине.
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Никто из стран Евросоюза (ЕС) не дал обязательства по предоставлению Украине истребителей для борьбы с Россией. Об этом сообщает Bloomberg. «Европейские лидеры ясно дали понять [президенту Украины] Владимиру Зеленскому, что они готовы направить больше военных сил, чтобы помочь Украине, но до сих пор никто не взял на себя обязательств по предоставлению истребителей», — пишет агентство, ссылаясь на слова представителя Евросоюза. Президент Украины 9 февраля прибыл в Брюссель для участия в саммите глав государств и правительств Евросоюза. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями Евросоюза попросит о большей помощи со стороны Запада. США и другие западные страны оказывают помощь Киеву после начала спецоперации РФ на Украине.