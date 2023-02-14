США отвлекают внимание от взрыва «Северных потоков», считает Трамп-младший Фото: Danish Defence

новость из сюжета Повреждения «Северных потоков»

США используют тему с НЛО для того, чтобы отвлечь внимание общественности от своей причастности ко взрыву российских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северны поток — 2». С таким заявлением выступил сын экс-президента США, Дональд Трамп младший, опубликовав ироничное фото в своих соцсетях.

«Вот такой симпатичный блестящий предмет, чтобы отвлечь вас от того, что мы вроде бы совершили акт войны против России», — подписал соответствующую фотографию Дональд Трамп младший в своем instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На самом фото, опубликованном сыном экс-президента, женщина стоит в продуктовом магазине, смотря на полки, подписанные как «НЛО». В это время за ее спиной стоит огромный розовый слон, подписанный как «Взрыв Северных потоков США».

С мнением о том, что заявляя об НЛО, Соединенные Штаты пытаются отвлечь внимание от своих преступлений, выступал и сенатор РФ Алексей Пушков. К такому выводу он пришел после создания американскими властями группы для анализа неопознанных летающих объектов. Такую меру власти США предприняли после ряда якобы неопознанных объектов, пересекших границу государства.

Разговоры о причастности США ко взрывам российских газопроводов появились после расследования на эту тему журналиста Сеймура Херша. По его информации, диверсию американские спецслужбы подготовили еще за несколько месяцев до взрывов. Официальные лица США, в свою очередь, отвергали подобные обвинения и заявляли, что не имеют отношения к этому инциденту.

Картинка, опубликованная сыном экс-президента США в его соцсетях Фото: соцсети Дональда Трампа младшего