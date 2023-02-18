Bloomberg: Украине закрыли возможность попасть в НАТО

19 февраля 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Украина не может вступить в НАТО из-за территориального конфликта, заявил Хал Брэндс Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ближайшее время Украина не станет членом НАТО из-за военного конфликта на ее территории. Однако страна может оставаться в качестве союзника альянса. Об этом заявил обозреватель Хал Брэндс в материале для Bloomberg. «Киев может стать жертвой жестокой иронии, когда лишь одно условие делает членство в НАТО невозможным», — заявил Хал Брэндс в своем материале . Он отметил, что в НАТО не принимаются страны со спорными территориями, которые есть на Украине. Также условием недопуска выступает замороженный конфликт. Украина может оставаться союзником НАТО, продолжает Хал Брэндс. В таком случае страна будет связана с Западом, однако официально не будет членом альянса. Такой сценарий наиболее вероятен, потому что у Украины не хватит замороженных российских активов для послевоенного восстановления. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали поставлять Киеву вооружение. Также президент Украины Владимир Зеленский призывал закрыть воздушное небо над страной при помощи НАТО. Однако альянс не стал этого делать, сославшись на нежелания обострения конфликта. После этого страна подала заявку на членство в НАТО и ЕС. Две заявки до сих пор находятся на рассмотрении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ближайшее время Украина не станет членом НАТО из-за военного конфликта на ее территории. Однако страна может оставаться в качестве союзника альянса. Об этом заявил обозреватель Хал Брэндс в материале для Bloomberg. «Киев может стать жертвой жестокой иронии, когда лишь одно условие делает членство в НАТО невозможным», — заявил Хал Брэндс в своем материале. Он отметил, что в НАТО не принимаются страны со спорными территориями, которые есть на Украине. Также условием недопуска выступает замороженный конфликт. Украина может оставаться союзником НАТО, продолжает Хал Брэндс. В таком случае страна будет связана с Западом, однако официально не будет членом альянса. Такой сценарий наиболее вероятен, потому что у Украины не хватит замороженных российских активов для послевоенного восстановления. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали поставлять Киеву вооружение. Также президент Украины Владимир Зеленский призывал закрыть воздушное небо над страной при помощи НАТО. Однако альянс не стал этого делать, сославшись на нежелания обострения конфликта. После этого страна подала заявку на членство в НАТО и ЕС. Две заявки до сих пор находятся на рассмотрении.