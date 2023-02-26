Врач назвал неожиданную причину кашля

Пульмонолог Карабиненко: лекарства от давления вызывают кашель

27 февраля 2023 в 08:07 Размер текста - 17 +

Кашель может быть спровоцирован приемом лекарств Фото: Анна Майорова © URA.RU Кашель может появиться в результате приема лекарств от давления. Об этом рассказал врач-пульмонолог Александр Карабиненко. «При приеме некоторых лекарств тоже может возникать кашель. В частности, его могут спровоцировать ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), которые иногда назначают пациентам с гипертонией. Такой кашель обычно начинается ночью, длится по несколько минут, и его невозможно купировать», — рассказал Карабиненко в беседе с радио Sputnik. Он отметил, что такой кашель пропадет при отмене препарата. Также он назвал другие причины возникновения кашля: Чаще всего кашель появляется как ответная реакция организма на инфекционное заболевание. В таком случае различают горловой и бронхолегочный кашель.

Кашель зачастую появляется в результате курения. Как правило, он появляется через пять лет курения, а впоследствии перерастает в бронхит курильщика.

Причиной кашля могут стать проблемы с сердцем. Кашель возникает вследствие хронической сердечной недостаточности, а также перикардита. Ранее пульмонолог Сергей Бабак рассказал, что, если кашель сопровождается болью в боку, он может быть симптомом пневмонии. К симптомам воспаления легких также относят высокую температуру и озноб.

Кашель может появиться в результате приема лекарств от давления. Об этом рассказал врач-пульмонолог Александр Карабиненко. «При приеме некоторых лекарств тоже может возникать кашель. В частности, его могут спровоцировать ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), которые иногда назначают пациентам с гипертонией. Такой кашель обычно начинается ночью, длится по несколько минут, и его невозможно купировать», — рассказал Карабиненко в беседе с радио Sputnik. Он отметил, что такой кашель пропадет при отмене препарата. Также он назвал другие причины возникновения кашля: Ранее пульмонолог Сергей Бабак рассказал, что, если кашель сопровождается болью в боку, он может быть симптомом пневмонии. К симптомам воспаления легких также относят высокую температуру и озноб.