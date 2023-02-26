26 февраля 2023

Врач назвал неожиданную причину кашля

Пульмонолог Карабиненко: лекарства от давления вызывают кашель
© Служба новостей «URA.RU»
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Кашель. Клипарт. Екатеринбург, грипп, простуда, болезнь, орви, заболевание, кашель
Кашель может быть спровоцирован приемом лекарств Фото:

Кашель может появиться в результате приема лекарств от давления. Об этом рассказал врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

«При приеме некоторых лекарств тоже может возникать кашель. В частности, его могут спровоцировать ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), которые иногда назначают пациентам с гипертонией. Такой кашель обычно начинается ночью, длится по несколько минут, и его невозможно купировать», — рассказал Карабиненко в беседе с радио Sputnik. Он отметил, что такой кашель пропадет при отмене препарата. Также он назвал другие причины возникновения кашля:

  • Чаще всего кашель появляется как ответная реакция организма на инфекционное заболевание. В таком случае различают горловой и бронхолегочный кашель.
  • Кашель зачастую появляется в результате курения. Как правило, он появляется через пять лет курения, а впоследствии перерастает в бронхит курильщика.
  • Причиной кашля могут стать проблемы с сердцем. Кашель возникает вследствие хронической сердечной недостаточности, а также перикардита.

Ранее пульмонолог Сергей Бабак рассказал, что, если кашель сопровождается болью в боку, он может быть симптомом пневмонии. К симптомам воспаления легких также относят высокую температуру и озноб.

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Кашель может появиться в результате приема лекарств от давления. Об этом рассказал врач-пульмонолог Александр Карабиненко. «При приеме некоторых лекарств тоже может возникать кашель. В частности, его могут спровоцировать ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), которые иногда назначают пациентам с гипертонией. Такой кашель обычно начинается ночью, длится по несколько минут, и его невозможно купировать», — рассказал Карабиненко в беседе с радио Sputnik. Он отметил, что такой кашель пропадет при отмене препарата. Также он назвал другие причины возникновения кашля: Ранее пульмонолог Сергей Бабак рассказал, что, если кашель сопровождается болью в боку, он может быть симптомом пневмонии. К симптомам воспаления легких также относят высокую температуру и озноб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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