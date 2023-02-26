Врач назвал неожиданную причину кашля

Кашель может появиться в результате приема лекарств от давления. Об этом рассказал врач-пульмонолог Александр Карабиненко.
«При приеме некоторых лекарств тоже может возникать кашель. В частности, его могут спровоцировать ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), которые иногда назначают пациентам с гипертонией. Такой кашель обычно начинается ночью, длится по несколько минут, и его невозможно купировать», — рассказал Карабиненко в беседе с радио Sputnik. Он отметил, что такой кашель пропадет при отмене препарата. Также он назвал другие причины возникновения кашля:
- Чаще всего кашель появляется как ответная реакция организма на инфекционное заболевание. В таком случае различают горловой и бронхолегочный кашель.
- Кашель зачастую появляется в результате курения. Как правило, он появляется через пять лет курения, а впоследствии перерастает в бронхит курильщика.
- Причиной кашля могут стать проблемы с сердцем. Кашель возникает вследствие хронической сердечной недостаточности, а также перикардита.
Ранее пульмонолог Сергей Бабак рассказал, что, если кашель сопровождается болью в боку, он может быть симптомом пневмонии. К симптомам воспаления легких также относят высокую температуру и озноб.
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