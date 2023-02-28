В Госдуме предложили запретить часть аниме и видеоигр из-за «Редана»

Депутат Госдумы Хамзаев предложил ограничить доступ к деструктивному аниме

01 марта 2023 в 06:02 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что «Редан» захотел перенести в жизнь сюжет из игры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев высказался о запрете ряда аниме-сериалов и видеоигр. По мнению депутата аниме-контент содержит деструктивные признаки. «Необходимо ограничить доступ к отдельным аниме-сериалам и играм в России. Сегодня аниме-контент содержит признаки деструктивного толка, направленного на разрушение наших традиционных ценностей, межнационального и межконфессионального единства. Это своего рода игра, которую подростки захотели перенести в жизнь из сюжета», — приводит слова Хамзаева РИА Новости. По словам депутата некоторые аниме содержат пропаганду разрушения, которое навязывается через «25 кадр». «Существует так называемый 25-й кадр, в котором закладывают различные смыслы. Напомню, в 2021 году один из эпизодов мультика „Покемон“ вызывал массовую вспышку эпилептических припадков в молодежном секторе», — добавил парламентарий. Ранее сообщалось о массовом задержании полицейскими более 300 подростков в Москве. Причиной облавы послужили беспорядки спровоцированные участниками субкультуры «Редан». Участники молодежного объединения вдохновились мангой и аниме (японские комиксы и мультфильмы) «Hunter x Hunter». Подростки, состоящие в этой группировке, носят длинные черные волосы и клетчатые штаны.

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев высказался о запрете ряда аниме-сериалов и видеоигр. По мнению депутата аниме-контент содержит деструктивные признаки. «Необходимо ограничить доступ к отдельным аниме-сериалам и играм в России. Сегодня аниме-контент содержит признаки деструктивного толка, направленного на разрушение наших традиционных ценностей, межнационального и межконфессионального единства. Это своего рода игра, которую подростки захотели перенести в жизнь из сюжета», — приводит слова Хамзаева РИА Новости. По словам депутата некоторые аниме содержат пропаганду разрушения, которое навязывается через «25 кадр». «Существует так называемый 25-й кадр, в котором закладывают различные смыслы. Напомню, в 2021 году один из эпизодов мультика „Покемон“ вызывал массовую вспышку эпилептических припадков в молодежном секторе», — добавил парламентарий. Ранее сообщалось о массовом задержании полицейскими более 300 подростков в Москве. Причиной облавы послужили беспорядки спровоцированные участниками субкультуры «Редан». Участники молодежного объединения вдохновились мангой и аниме (японские комиксы и мультфильмы) «Hunter x Hunter». Подростки, состоящие в этой группировке, носят длинные черные волосы и клетчатые штаны.