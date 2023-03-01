Пригожин: ЧВК «Вагнер» наблюдает за Госдепом США

01 марта 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» уже полтора года имеет свои спутники, заявил Евгений Пригожин Фото: Михаил Метцель/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У ЧВК «Вагнер» имеется порядка 20 собственных спутников, с помощью которых проводится наблюдение за многими объектами, в том числе за Госдепартаментом США. Так основатель компании Евгений Пригожин ответил на заявление помощника госсекретаря Дэниела Критенбринка о предоставлении спутниковых снимков ЧВК компанией Spacety Co. «У нас нет никакой необходимости в покупке спутниковых снимков. ЧВК „Вагнер“ уже полтора года имеет почти два десятка спутников, часть из которых — радиолокационные, а остальные — оптические. Поэтому Госдеп США немножечко провалился во времени. Мы внимательно наблюдаем за всеми точками мира, в том числе за Госдепом», — передает слова Евгения Пригожина пресс-служба его компании «Конкорд». Ранее госсекретарь по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил, что китайская компания Spacety Co, внесенная в черный список, оказывала помощь ЧВК «Вагнер», предоставляя спутниковые снимки. Он отметил, что союзные США страны обеспокоены ситуацией.

У ЧВК «Вагнер» имеется порядка 20 собственных спутников, с помощью которых проводится наблюдение за многими объектами, в том числе за Госдепартаментом США. Так основатель компании Евгений Пригожин ответил на заявление помощника госсекретаря Дэниела Критенбринка о предоставлении спутниковых снимков ЧВК компанией Spacety Co. «У нас нет никакой необходимости в покупке спутниковых снимков. ЧВК „Вагнер“ уже полтора года имеет почти два десятка спутников, часть из которых — радиолокационные, а остальные — оптические. Поэтому Госдеп США немножечко провалился во времени. Мы внимательно наблюдаем за всеми точками мира, в том числе за Госдепом», — передает слова Евгения Пригожина пресс-служба его компании «Конкорд». Ранее госсекретарь по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил, что китайская компания Spacety Co, внесенная в черный список, оказывала помощь ЧВК «Вагнер», предоставляя спутниковые снимки. Он отметил, что союзные США страны обеспокоены ситуацией.