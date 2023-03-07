Историк рассказала о последствиях для Финляндии разрыва отношений с РФ

Историк Ляхтенмяки: некоторые граждане Финляндии не могут купить бензин из-за закрытия границ с РФ

08 марта 2023 в 09:32 Размер текста - 17 +

Финны из приграничных с РФ регионов не могут купить бензин, сказала Мария Ляхтенмяки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После того как Финляндия закрыла границу с Россией, финны на востоке страны столкнулись с массой проблем. Жители приграничных с РФ регионов Финляндии теперь не могут съездить за бензином или постричься, заявила профессор истории Мария Ляхтенмяки. По словам историка, финны протестовали против закрытия границ с Россией еще в 1918 году, так как подобные меры сильно мешали деловой жизни и свободе передвижения граждан. «Сейчас многие жители юго-восточной Финляндии проходят через те же переживания. Желание съездить в Выборг или Светогорск за бензином, в парикмахерскую или просто расслабиться никуда не исчезло», — написала Мария Ляхтенмяки в статье для портала Yle. Профессор также отметила, что после закрытия границ жизнь в приграничных регионах Финляндии «затихла». По ее словам, торговля была приостановлена, а контакты с близкими разорваны. Ранее стало известно, что Финляндия после разрыва отношений с Россией оказалась в непростом финансовом положении. По словам экономиста Никиты Масленникова, Хельсинки лишились крупного рынка сбыта своей продукции, а также лишились возможности приобретать российское энергетическое сырье, передает «Федеральное агентство новостей».

После того как Финляндия закрыла границу с Россией, финны на востоке страны столкнулись с массой проблем. Жители приграничных с РФ регионов Финляндии теперь не могут съездить за бензином или постричься, заявила профессор истории Мария Ляхтенмяки. По словам историка, финны протестовали против закрытия границ с Россией еще в 1918 году, так как подобные меры сильно мешали деловой жизни и свободе передвижения граждан. «Сейчас многие жители юго-восточной Финляндии проходят через те же переживания. Желание съездить в Выборг или Светогорск за бензином, в парикмахерскую или просто расслабиться никуда не исчезло», — написала Мария Ляхтенмяки в статье для портала Yle. Профессор также отметила, что после закрытия границ жизнь в приграничных регионах Финляндии «затихла». По ее словам, торговля была приостановлена, а контакты с близкими разорваны. Ранее стало известно, что Финляндия после разрыва отношений с Россией оказалась в непростом финансовом положении. По словам экономиста Никиты Масленникова, Хельсинки лишились крупного рынка сбыта своей продукции, а также лишились возможности приобретать российское энергетическое сырье, передает «Федеральное агентство новостей».