Историк рассказала о последствиях для Финляндии разрыва отношений с РФ

После того как Финляндия закрыла границу с Россией, финны на востоке страны столкнулись с массой проблем. Жители приграничных с РФ регионов Финляндии теперь не могут съездить за бензином или постричься, заявила профессор истории Мария Ляхтенмяки.
По словам историка, финны протестовали против закрытия границ с Россией еще в 1918 году, так как подобные меры сильно мешали деловой жизни и свободе передвижения граждан. «Сейчас многие жители юго-восточной Финляндии проходят через те же переживания. Желание съездить в Выборг или Светогорск за бензином, в парикмахерскую или просто расслабиться никуда не исчезло», — написала Мария Ляхтенмяки в статье для портала Yle.
Профессор также отметила, что после закрытия границ жизнь в приграничных регионах Финляндии «затихла». По ее словам, торговля была приостановлена, а контакты с близкими разорваны.
Ранее стало известно, что Финляндия после разрыва отношений с Россией оказалась в непростом финансовом положении. По словам экономиста Никиты Масленникова, Хельсинки лишились крупного рынка сбыта своей продукции, а также лишились возможности приобретать российское энергетическое сырье, передает «Федеральное агентство новостей».
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