Компания из Тюмени отремонтирует станцию скорой помощи в ХМАО

11 марта 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

Капремонт в здании скорой помощи в Нижневартовске проведет компания из Тюмени (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Капитальным ремонтом станции скорой помощи в Нижневартовске (ХМАО) займется компания «Маа-строй» из Тюмени. Об этом сообщается на портале госзакупок. «Информация о процедуре заключения контракта. Заказчик — БУ ХМАО-Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий». Подрядчик — ООО «Маа-строй», — указано на портале. По данным СБИС, компания зарегистрирована в Тюмени и ведет деятельность с 2021 года. Начальная цена закупки составляла 69 637 496 рублей, контракт будет заключен на эту же сумму. Ранее URA.RU рассказывало, что департамент госзаказа ХМАО объявил конкурс на капитальный ремонт станции скорой помощи в Нижневартовске. Подрядчик должен выполнить работы в течение 335 дней после со дня передачи объекта заказчиком.

Капитальным ремонтом станции скорой помощи в Нижневартовске (ХМАО) займется компания «Маа-строй» из Тюмени. Об этом сообщается на портале госзакупок. «Информация о процедуре заключения контракта. Заказчик — БУ ХМАО-Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий». Подрядчик — ООО «Маа-строй», — указано на портале. По данным СБИС, компания зарегистрирована в Тюмени и ведет деятельность с 2021 года. Начальная цена закупки составляла 69 637 496 рублей, контракт будет заключен на эту же сумму. Ранее URA.RU рассказывало, что департамент госзаказа ХМАО объявил конкурс на капитальный ремонт станции скорой помощи в Нижневартовске. Подрядчик должен выполнить работы в течение 335 дней после со дня передачи объекта заказчиком.