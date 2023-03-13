Bild: генерала ФРГ уволят из-за его оценки действий РФ на Украине

14 марта 2023 в 01:59 Размер текста - 17 +

Эберхард Цорн заявил, что ВСУ не смогут противостоять российской армии на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главу вооруженных сил ФРГ Эберхарда Цорна отправят в отставку после его высказываний о том, что ВСУ не смогут эффективно противостоять российской армии на Украине. Такое решение принял министр обороны Германии Борис Писториус, пишет BILD. «В сентябре 2022 года в интервью журналу Focus Эберхард Цорн усомнился в том, что ВСУ смогут эффективно противостоять российским войскам. В частности, он говорил, что Украина проводит контратаки, но не может отбросить Россию назад на широком фронте», — сообщают журналисты издания BILD. Цорн был назначен на должность главы ВС ФРГ пять лет назад бывшим министром обороны Урсулой фон дер Ляйен. По информации издания, его сменит нынешний начальник территориального командования генерал-лейтенант Карстен Брейер. Он известен тем, что в период пандемии руководил деятельностью антикризисного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией при Ведомстве федерального канцлера. Это не первая скандальная ситуация в администрации Германии, связанная с высказываниями о конфликте Украины и России. Ранее читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок после ее слов о «войне против России» и призвали ее подать в отставку. Бербок тогда заявила о том, что Запад «ведет войну против России». При этом в ведомстве высказались, что не считают страну участницей конфликта между Россией и Украиной, пишет MK . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главу вооруженных сил ФРГ Эберхарда Цорна отправят в отставку после его высказываний о том, что ВСУ не смогут эффективно противостоять российской армии на Украине. Такое решение принял министр обороны Германии Борис Писториус, пишет BILD. «В сентябре 2022 года в интервью журналу Focus Эберхард Цорн усомнился в том, что ВСУ смогут эффективно противостоять российским войскам. В частности, он говорил, что Украина проводит контратаки, но не может отбросить Россию назад на широком фронте», — сообщают журналисты издания BILD. Цорн был назначен на должность главы ВС ФРГ пять лет назад бывшим министром обороны Урсулой фон дер Ляйен. По информации издания, его сменит нынешний начальник территориального командования генерал-лейтенант Карстен Брейер. Он известен тем, что в период пандемии руководил деятельностью антикризисного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией при Ведомстве федерального канцлера. Это не первая скандальная ситуация в администрации Германии, связанная с высказываниями о конфликте Украины и России. Ранее читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок после ее слов о «войне против России» и призвали ее подать в отставку. Бербок тогда заявила о том, что Запад «ведет войну против России». При этом в ведомстве высказались, что не считают страну участницей конфликта между Россией и Украиной, пишет MK.