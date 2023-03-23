Экс-советник главы Пентагона объяснил причины сближения России и Китая

Китай является следующей геополитической целью для США, поэтому страна начала развивать отношения с Россией. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Очевидно, что китайцы связали свою судьбу с Россией. Благодаря нашим воинственным действиям в Азии, в Китае поняли, что они следующие в нашем меню», — пояснил Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на YouTube. Бывший советник считает, что именно эта причина стала решающей для сближения КНР и РФ.
Глава Китая Си Цзиньпин посетил Россию 20 марта, чтобы провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По итогу встречи руководители стран подписали договор о партнерстве.
Китай является следующей геополитической целью для США, поэтому страна начала развивать отношения с Россией. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Очевидно, что китайцы связали свою судьбу с Россией. Благодаря нашим воинственным действиям в Азии, в Китае поняли, что они следующие в нашем меню», — пояснил Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на YouTube. Бывший советник считает, что именно эта причина стала решающей для сближения КНР и РФ. Глава Китая Си Цзиньпин посетил Россию 20 марта, чтобы провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По итогу встречи руководители стран подписали договор о партнерстве.