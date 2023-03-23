Экс-советник главы Пентагона объяснил причины сближения России и Китая

Экс-советник Пентагона: Китай сближается с Россией, потому что является целью для США
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, флаг россии, флаг китая
Россия и Китай сближаются, потому что КНР стал целью для США, заявил Дуглас Макгрегор Фото:

Китай является следующей геополитической целью для США, поэтому страна начала развивать отношения с Россией. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Очевидно, что китайцы связали свою судьбу с Россией. Благодаря нашим воинственным действиям в Азии, в Китае поняли, что они следующие в нашем меню», — пояснил Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на YouTube. Бывший советник считает, что именно эта причина стала решающей для сближения КНР и РФ.

Глава Китая Си Цзиньпин посетил Россию 20 марта, чтобы провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По итогу встречи руководители стран подписали договор о партнерстве.

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Китай является следующей геополитической целью для США, поэтому страна начала развивать отношения с Россией. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Очевидно, что китайцы связали свою судьбу с Россией. Благодаря нашим воинственным действиям в Азии, в Китае поняли, что они следующие в нашем меню», — пояснил Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на YouTube. Бывший советник считает, что именно эта причина стала решающей для сближения КНР и РФ. Глава Китая Си Цзиньпин посетил Россию 20 марта, чтобы провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По итогу встречи руководители стран подписали договор о партнерстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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