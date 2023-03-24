В Сочи произошло землетрясение

Землетрясение в Сочи было на 10-километровой глубине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сочи 23 марта зафиксировали землетрясение интенсивностью два-три балла. Об этом сообщили в ГУ МЧС Краснодарского края.

«Жители Лазаревского почувствовали землетрясение! Землетрясение зарегистрировали на 10-километровой глубине. Магнитуда составила 3,4 по шкале Рихтера. Интенсивность достигала 2-3 баллов», — сообщили в ГУ МЧС региона. В результате происшествия никто не пострадал и не погиб.