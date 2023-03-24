В Сочи произошло землетрясение

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Землетрясение в Сочи было на 10-километровой глубине Фото:

В Сочи 23 марта зафиксировали землетрясение интенсивностью два-три балла. Об этом сообщили в ГУ МЧС Краснодарского края.

«Жители Лазаревского почувствовали землетрясение! Землетрясение зарегистрировали на 10-километровой глубине. Магнитуда составила 3,4 по шкале Рихтера. Интенсивность достигала 2-3 баллов», — сообщили в ГУ МЧС региона. В результате происшествия никто не пострадал и не погиб.

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В Сочи 23 марта зафиксировали землетрясение интенсивностью два-три балла. Об этом сообщили в ГУ МЧС Краснодарского края. «Жители Лазаревского почувствовали землетрясение! Землетрясение зарегистрировали на 10-километровой глубине. Магнитуда составила 3,4 по шкале Рихтера. Интенсивность достигала 2-3 баллов», — сообщили в ГУ МЧС региона. В результате происшествия никто не пострадал и не погиб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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