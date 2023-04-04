Reuters: немецкие страховщики возобновили контракты по «Северному потоку»

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Компании Allianz и Munich Re возобновили страховые работы газопроводов Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили работы по покрытию поврежденного газопровода «Северный поток-1». Об этом сообщает Reuters.

«Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили работы <…> Возрождение газопровода не исключается», — передает агентство, ссылаясь на несколько источников. Авторы материала подчеркивают, что наличие страховки для «Северного потока» может покрыть и физический ущерб для инфраструктуры и экономические проблемы, которые возникли после совершения подрыва газопроводов.

Ранее немецкие спецслужбы усомнились в одной из версий теракта «Северных потоков», где предположительно украинские диверсанты приплыли на яхте для подрыва. По их мнению, диверсанты не могли оставить «очевидные доказательства» причастности. В ФРГ предполагают, что это ложный след. Подрывы «Северных потоков» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года.

Американский журналист обвинил в инциденте США. На Западе допустили причастность Польши, пишет «Национальная служба новостей». В посольстве РФ при США уверены, что Вашингтон не заинтересован в правде, сообщает RT.

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Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили работы по покрытию поврежденного газопровода «Северный поток-1». Об этом сообщает Reuters. «Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили работы <…> Возрождение газопровода не исключается», — передает агентство, ссылаясь на несколько источников. Авторы материала подчеркивают, что наличие страховки для «Северного потока» может покрыть и физический ущерб для инфраструктуры и экономические проблемы, которые возникли после совершения подрыва газопроводов. Ранее немецкие спецслужбы усомнились в одной из версий теракта «Северных потоков», где предположительно украинские диверсанты приплыли на яхте для подрыва. По их мнению, диверсанты не могли оставить «очевидные доказательства» причастности. В ФРГ предполагают, что это ложный след. Подрывы «Северных потоков» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Американский журналист обвинил в инциденте США. На Западе допустили причастность Польши, пишет «Национальная служба новостей». В посольстве РФ при США уверены, что Вашингтон не заинтересован в правде, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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