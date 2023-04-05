Лукашенко: мы вместе с Путиным отработали свои зарплаты

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Лукашенко, лыжи, путин владимир, лукашенко александр
Президенты подведут промежуточные итоги сотрудничества стран Фото:

Промежуточные итоги сотрудничества России и Белоруссии будут подведены в ходе встречи в Кремле 6 апреля. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Москву.

«Завтра подведем итоги того, что мы сделали. Мы точно отработали зарплаты, которые нам платят», — заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая транслировалась на телеканале «Россия-24».

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Промежуточные итоги сотрудничества России и Белоруссии будут подведены в ходе встречи в Кремле 6 апреля. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Москву. «Завтра подведем итоги того, что мы сделали. Мы точно отработали зарплаты, которые нам платят», — заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая транслировалась на телеканале «Россия-24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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