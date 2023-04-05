Лукашенко: мы вместе с Путиным отработали свои зарплаты

Президенты подведут промежуточные итоги сотрудничества стран
Промежуточные итоги сотрудничества России и Белоруссии будут подведены в ходе встречи в Кремле 6 апреля. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Москву.
«Завтра подведем итоги того, что мы сделали. Мы точно отработали зарплаты, которые нам платят», — заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая транслировалась на телеканале «Россия-24».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!