Лукашенко: мы вместе с Путиным отработали свои зарплаты

05 апреля 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

Президенты подведут промежуточные итоги сотрудничества стран Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь Промежуточные итоги сотрудничества России и Белоруссии будут подведены в ходе встречи в Кремле 6 апреля. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Москву. «Завтра подведем итоги того, что мы сделали. Мы точно отработали зарплаты, которые нам платят», — заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая транслировалась на телеканале «Россия-24».

Промежуточные итоги сотрудничества России и Белоруссии будут подведены в ходе встречи в Кремле 6 апреля. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Москву. «Завтра подведем итоги того, что мы сделали. Мы точно отработали зарплаты, которые нам платят», — заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая транслировалась на телеканале «Россия-24».