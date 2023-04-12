Разведчик рассказал, как горят танки Leopard

Командир разведки «БАРСА»: ВСУ плохо обучили управлению танками Leopard

12 апреля 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

Российский разведчик рассказал, как уничтожаются немецкие танки под поселком Спорное Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ не эффективно использует немецкие танки Leopard, российские военные уничтожили уже два таких танка под поселком Спорное (Бахмутский район ДНР). Об этом рассказал командир разведки БАРС-16 с позывным Белый. Он уточнил, что немецкие танки хорошо горят. «Не очень эффективно их обучили. Были два танка сожжены уже. Очень хорошо, добротно они горят», — рассказал Белый корреспонденту издания Pravda.ru. Он также сообщил, что бойцы его отряда эффективно держат оборону на этом участке и помогают регулярным войскам. Белый выразил уверенность, что ВСУ еще будут пытаться прорваться на его участке, потому что он важен для украинской армии. Тем не менее он сохраняет оптимистичный настрой: «Газоперекачку мы забрали, сейчас будем двигаться дальше. Дальше — уже на Спорное и ближе к Победе!» В Бахмуте (Артемовске) наблюдается особенно напряженная обстановка в зоне СВО. Российские войска сражаются за город на протяжении нескольких месяцев. В настоящий момент они контролируют большую часть города и ведут бои в центральных районах.

ВСУ не эффективно использует немецкие танки Leopard, российские военные уничтожили уже два таких танка под поселком Спорное (Бахмутский район ДНР). Об этом рассказал командир разведки БАРС-16 с позывным Белый. Он уточнил, что немецкие танки хорошо горят. «Не очень эффективно их обучили. Были два танка сожжены уже. Очень хорошо, добротно они горят», — рассказал Белый корреспонденту издания Pravda.ru. Он также сообщил, что бойцы его отряда эффективно держат оборону на этом участке и помогают регулярным войскам. Белый выразил уверенность, что ВСУ еще будут пытаться прорваться на его участке, потому что он важен для украинской армии. Тем не менее он сохраняет оптимистичный настрой: «Газоперекачку мы забрали, сейчас будем двигаться дальше. Дальше — уже на Спорное и ближе к Победе!» В Бахмуте (Артемовске) наблюдается особенно напряженная обстановка в зоне СВО. Российские войска сражаются за город на протяжении нескольких месяцев. В настоящий момент они контролируют большую часть города и ведут бои в центральных районах.