Минобороны РФ: бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои в центре Бахмута

Минобороны РФ: ЧВК «Вагнер» продвигаются в центральных кварталах Артемовска
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, мобилизованные
ЧВК «Вагнер» продвигается в центре Бахмута, сообщают в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В настоящий момент бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои в центре Бахмута (Артемовска). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Штурмовые отряды „Вагнер“ продолжают бои за кварталы в центральной части Артемовска», — передает Минобороны. В настоящий момент российские военные оттесняют ВСУ на запад города.

На донецком направлении российской армией ликвидировано более 450 боевиков ВСУ. Также выполнено 48 огневых задач с помощью артиллерии.

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В настоящий момент бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои в центре Бахмута (Артемовска). Об этом сообщили в Минобороны России. «Штурмовые отряды „Вагнер“ продолжают бои за кварталы в центральной части Артемовска», — передает Минобороны. В настоящий момент российские военные оттесняют ВСУ на запад города. На донецком направлении российской армией ликвидировано более 450 боевиков ВСУ. Также выполнено 48 огневых задач с помощью артиллерии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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