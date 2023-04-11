Минобороны РФ: бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои в центре Бахмута

ЧВК «Вагнер» продвигается в центре Бахмута, сообщают в Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В настоящий момент бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои в центре Бахмута (Артемовска). Об этом сообщили в Минобороны России.
«Штурмовые отряды „Вагнер“ продолжают бои за кварталы в центральной части Артемовска», — передает Минобороны. В настоящий момент российские военные оттесняют ВСУ на запад города.
На донецком направлении российской армией ликвидировано более 450 боевиков ВСУ. Также выполнено 48 огневых задач с помощью артиллерии.
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