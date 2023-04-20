Mash нашел украинский след в пропаже матери советника сенатора Силкиной

В исчезновении матери советника сенатора от Оренбургской области Елены Силкиной могут быть виноваты украинские террористы. Об этом сообщает Mash. Появились фотографии с городских камер, на которых запечатлена пенсионерка, она передвигается по городу на различных видах общественного транспорта.
«К исчезновению матери советника сенатора Елены Силкиной могут быть причастны украинские телефонные террористы», — сообщает telegram-канал Mash. Предположительно, они позвонили матери Силкиной и убедили скрыться из соображений безопасности во время спецоперации. Пенсионерка может находиться в Подмосковье. В настоящий момент преступники сообщают о похищении и вымогают у сенатора деньги.
Ранее стало известно, что неизвестные сообщили о похищении матери сенатора Елены Силкиной. Похитители требуют два миллиона рублей выкупа, передает телеканал 360.
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