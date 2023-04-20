Mash нашел украинский след в пропаже матери советника сенатора Силкиной

Mash: к исчезновению матери советника сенатора Силкиной могут быть причастны украинские террористы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, следственный комитет, ск, полицейское оцепление, следственная группа
Мать советника сенатора Елены Силкиной могла быть похищена украинцами, сообщает Mash Фото:

В исчезновении матери советника сенатора от Оренбургской области Елены Силкиной могут быть виноваты украинские террористы. Об этом сообщает Mash. Появились фотографии с городских камер, на которых запечатлена пенсионерка, она передвигается по городу на различных видах общественного транспорта.

Новость по теме
Baza: неизвестные похитили мать помощницы сенатора Совфеда

«К исчезновению матери советника сенатора Елены Силкиной могут быть причастны украинские телефонные террористы», — сообщает telegram-канал Mash. Предположительно, они позвонили матери Силкиной и убедили скрыться из соображений безопасности во время спецоперации. Пенсионерка может находиться в Подмосковье. В настоящий момент преступники сообщают о похищении и вымогают у сенатора деньги.

Ранее стало известно, что неизвестные сообщили о похищении матери сенатора Елены Силкиной. Похитители требуют два миллиона рублей выкупа, передает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В исчезновении матери советника сенатора от Оренбургской области Елены Силкиной могут быть виноваты украинские террористы. Об этом сообщает Mash. Появились фотографии с городских камер, на которых запечатлена пенсионерка, она передвигается по городу на различных видах общественного транспорта. «К исчезновению матери советника сенатора Елены Силкиной могут быть причастны украинские телефонные террористы», — сообщает telegram-канал Mash. Предположительно, они позвонили матери Силкиной и убедили скрыться из соображений безопасности во время спецоперации. Пенсионерка может находиться в Подмосковье. В настоящий момент преступники сообщают о похищении и вымогают у сенатора деньги. Ранее стало известно, что неизвестные сообщили о похищении матери сенатора Елены Силкиной. Похитители требуют два миллиона рублей выкупа, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...