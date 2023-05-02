Битмейкеры из Минска и Луганска победили в конкурсе Максима Фадеева

03 мая 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

Максим Фадеев выбрал 10 лучших исполнителей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Продюсерский центр Максима Фадеева определился с десятью финалистами конкурса для битмейкеров-аранжировщиков, куда вошли исполнители из Минска, Луганска, Алматы, Красноярска, Туапсе, Санкт-Петербурга и Москвы. По словам родившегося в Кургане организатора, самому младшему из десятки 21 год. «Меня очень порадовала география победителей: Минск (двое), Луганск, Алматы, Красноярск, Туапсе, Санкт-Петербург (двое) и Москва (двое). В ближайшие дни сделаем видеосозвон, <…> хочу вас лично поприветствовать. И хочу поблагодарить всех, кто принял участие в конкурсе. Мы будем на связи и будем также обращаться к вам», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале . О старте конкурса Фадеев объявил в конец января. Сообщалось, что победители получат работу в студии или будут сотрудничать с продюсером удаленно. Через месяц российский продюсер дал советы битмейкерам и аранжировщикам, присылающим ему свои работы. В своем telegram-канале он также опубликовал серию обзоров на переданные композиции.

Продюсерский центр Максима Фадеева определился с десятью финалистами конкурса для битмейкеров-аранжировщиков, куда вошли исполнители из Минска, Луганска, Алматы, Красноярска, Туапсе, Санкт-Петербурга и Москвы. По словам родившегося в Кургане организатора, самому младшему из десятки 21 год. «Меня очень порадовала география победителей: Минск (двое), Луганск, Алматы, Красноярск, Туапсе, Санкт-Петербург (двое) и Москва (двое). В ближайшие дни сделаем видеосозвон, <…> хочу вас лично поприветствовать. И хочу поблагодарить всех, кто принял участие в конкурсе. Мы будем на связи и будем также обращаться к вам», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале. О старте конкурса Фадеев объявил в конец января. Сообщалось, что победители получат работу в студии или будут сотрудничать с продюсером удаленно. Через месяц российский продюсер дал советы битмейкерам и аранжировщикам, присылающим ему свои работы. В своем telegram-канале он также опубликовал серию обзоров на переданные композиции.