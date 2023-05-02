02 мая 2023

Битмейкеры из Минска и Луганска победили в конкурсе Максима Фадеева

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Закулисье академического Театра-Театра. Пермь , сцена, театр-театр
Максим Фадеев выбрал 10 лучших исполнителей Фото:

Продюсерский центр Максима Фадеева определился с десятью финалистами конкурса для битмейкеров-аранжировщиков, куда вошли исполнители из Минска, Луганска, Алматы, Красноярска, Туапсе, Санкт-Петербурга и Москвы. По словам родившегося в Кургане организатора, самому младшему из десятки 21 год.

«Меня очень порадовала география победителей: Минск (двое), Луганск, Алматы, Красноярск, Туапсе, Санкт-Петербург (двое) и Москва (двое). В ближайшие дни сделаем видеосозвон, <…> хочу вас лично поприветствовать. И хочу поблагодарить всех, кто принял участие в конкурсе. Мы будем на связи и будем также обращаться к вам», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале.

О старте конкурса Фадеев объявил в конец января. Сообщалось, что победители получат работу в студии или будут сотрудничать с продюсером удаленно. Через месяц российский продюсер дал советы битмейкерам и аранжировщикам, присылающим ему свои работы. В своем telegram-канале он также опубликовал серию обзоров на переданные композиции.

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Продюсерский центр Максима Фадеева определился с десятью финалистами конкурса для битмейкеров-аранжировщиков, куда вошли исполнители из Минска, Луганска, Алматы, Красноярска, Туапсе, Санкт-Петербурга и Москвы. По словам родившегося в Кургане организатора, самому младшему из десятки 21 год. «Меня очень порадовала география победителей: Минск (двое), Луганск, Алматы, Красноярск, Туапсе, Санкт-Петербург (двое) и Москва (двое). В ближайшие дни сделаем видеосозвон, <…> хочу вас лично поприветствовать. И хочу поблагодарить всех, кто принял участие в конкурсе. Мы будем на связи и будем также обращаться к вам», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале. О старте конкурса Фадеев объявил в конец января. Сообщалось, что победители получат работу в студии или будут сотрудничать с продюсером удаленно. Через месяц российский продюсер дал советы битмейкерам и аранжировщикам, присылающим ему свои работы. В своем telegram-канале он также опубликовал серию обзоров на переданные композиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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