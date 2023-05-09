Рогозин приготовил самодельный подарок ВСУ в честь Дня Победы. Видео

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, рогозин дмитрий
Рогозин приготовил особое поздравление для ВСУ честь Дня Победы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир десятого отряда группы «Царские волки» Дмитрий Рогозин приготовил самодельное орудие, чтобы по-особому поздравить Вооруженные силы Украины с праздником 9 Мая. Видео с обзором опубликовал сам Рогозин.

«Мужики сделали своими руками „поздравлялку“, это просто замечательно. С помощью этих четырех направляющих <…> мы получим достаточно эффективную hand made (сделано своими руками — прим. URA.RU) реактивную систему», — написал Рогозин в своем telegram-канале.

В День Победы на зданиях Белого дома, штаб-квартиры ООН в США и Рейхстага в Германии появились победные надписи. Так, текст «Победили в 1945, победим и сейчас» был размещен на здании Белого дома.

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Командир десятого отряда группы «Царские волки» Дмитрий Рогозин приготовил самодельное орудие, чтобы по-особому поздравить Вооруженные силы Украины с праздником 9 Мая. Видео с обзором опубликовал сам Рогозин. «Мужики сделали своими руками „поздравлялку“, это просто замечательно. С помощью этих четырех направляющих <…> мы получим достаточно эффективную hand made (сделано своими руками — прим. URA.RU) реактивную систему», — написал Рогозин в своем telegram-канале. В День Победы на зданиях Белого дома, штаб-квартиры ООН в США и Рейхстага в Германии появились победные надписи. Так, текст «Победили в 1945, победим и сейчас» был размещен на здании Белого дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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