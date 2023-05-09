В День Победы ВСУ обстреляли детсад в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром обстреляли населенный пункт Курковичи Брянской области, один из снарядов упал рядом с детским садом. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз, отметив, что никто не пострадал.
«Сегодня в 5.30 ВСУ обстреляли Курковичи Стародубского муниципального округа. Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада», — написал Александр Богомаз своем telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал, однако произошло возгорание постельных принадлежностей в детском саду. Из-за обстрела в здании были выбиты окна, нарушено электроснабжение. Огонь был оперативно потушен.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром обстреляли населенный пункт Курковичи Брянской области, один из снарядов упал рядом с детским садом. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз, отметив, что никто не пострадал. «Сегодня в 5.30 ВСУ обстреляли Курковичи Стародубского муниципального округа. Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада», — написал Александр Богомаз своем telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал, однако произошло возгорание постельных принадлежностей в детском саду. Из-за обстрела в здании были выбиты окна, нарушено электроснабжение. Огонь был оперативно потушен.