В День Победы ВСУ обстреляли детсад в Брянской области

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Из-за обстрела в детском саду были выбиты окна, отметил Александр Богомаз Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром обстреляли населенный пункт Курковичи Брянской области, один из снарядов упал рядом с детским садом. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз, отметив, что никто не пострадал.

«Сегодня в 5.30 ВСУ обстреляли Курковичи Стародубского муниципального округа. Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада», — написал Александр Богомаз своем telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал, однако произошло возгорание постельных принадлежностей в детском саду. Из-за обстрела в здании были выбиты окна, нарушено электроснабжение. Огонь был оперативно потушен.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром обстреляли населенный пункт Курковичи Брянской области, один из снарядов упал рядом с детским садом. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз, отметив, что никто не пострадал. «Сегодня в 5.30 ВСУ обстреляли Курковичи Стародубского муниципального округа. Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада», — написал Александр Богомаз своем telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал, однако произошло возгорание постельных принадлежностей в детском саду. Из-за обстрела в здании были выбиты окна, нарушено электроснабжение. Огонь был оперативно потушен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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