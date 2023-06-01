В Кишиневе развеяли слухи об обещании Зеленскому о вхождении ВСУ на территорию республики

02 июня 2023 в 00:27 Размер текста - 17 +

В Кишиневе опровергли слухи об обещаниях Владимиру Зеленскому о вводе ВСУ на территорию республики Фото: Официальный сайт президента Украины Сообщения о том, что Кишинев предложил Киеву предоставить вооруженным силам Украины (ВСУ) доступ в республику является ложной. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Молдавии. «По поводу появившейся в телеграм-каналах информации о том, что Президент Майя Санду, якобы, заявила о готовности разрешить украинской армии использовать территорию Республики Молдова в военных целях, подчеркиваем, что данные сообщения являются ложными», — говорится на официальном сайте президента Молдавии. Ранее в СМИ сообщалось, что якобы Санду в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества дала согласие на вхождение ВСУ на территорию республики. Украина сосредоточила войска на границе с Молдавией, поскольку считает важным быть готовой к возможной атаке со стороны Приднестровья, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает «Национальная служба новостей».

Сообщения о том, что Кишинев предложил Киеву предоставить вооруженным силам Украины (ВСУ) доступ в республику является ложной. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Молдавии. «По поводу появившейся в телеграм-каналах информации о том, что Президент Майя Санду, якобы, заявила о готовности разрешить украинской армии использовать территорию Республики Молдова в военных целях, подчеркиваем, что данные сообщения являются ложными», — говорится на официальном сайте президента Молдавии. Ранее в СМИ сообщалось, что якобы Санду в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества дала согласие на вхождение ВСУ на территорию республики. Украина сосредоточила войска на границе с Молдавией, поскольку считает важным быть готовой к возможной атаке со стороны Приднестровья, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает «Национальная служба новостей».