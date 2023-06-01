В Кишиневе развеяли слухи об обещании Зеленскому о вхождении ВСУ на территорию республики

Сообщения о том, что Кишинев предложил Киеву предоставить вооруженным силам Украины (ВСУ) доступ в республику является ложной. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Молдавии.
«По поводу появившейся в телеграм-каналах информации о том, что Президент Майя Санду, якобы, заявила о готовности разрешить украинской армии использовать территорию Республики Молдова в военных целях, подчеркиваем, что данные сообщения являются ложными», —
Ранее в СМИ сообщалось, что якобы Санду в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества дала согласие на вхождение ВСУ на территорию республики. Украина сосредоточила войска на границе с Молдавией, поскольку считает важным быть готовой к возможной атаке со стороны Приднестровья, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает «Национальная служба новостей».
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