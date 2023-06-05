05 июня 2023

РИАН: Россия сбила украинский Су-25 в Каховском районе Херсонской области

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Армия, разное, архив. Пермь, военная авиация, ввс россии, сво, штурмовики, су
Подразделения десанта Украины остались без авиационной поддержки, заявил источник Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Самолет Су-25, принадлежащий ВСУ, сбит в районе села Бабино в Каховском районе Херсонской области. Об этом заявил источник, уточнив, что таким образом была пресечена попытка высадки десанта.

«Сбит самолет ВСУ на Херсонском направлении. Сегодня не удалась очередная попытка высадки речного десанта ВСУ в районе населенного пункта Бабино. Подразделения десанта Украины остались без авиационной поддержки», — передает слова источника РИА Новости.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ продолжают оборонительную операцию. По ее словам, операция включает в себя как оборону, так как контрнаступление.

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Самолет Су-25, принадлежащий ВСУ, сбит в районе села Бабино в Каховском районе Херсонской области. Об этом заявил источник, уточнив, что таким образом была пресечена попытка высадки десанта. «Сбит самолет ВСУ на Херсонском направлении. Сегодня не удалась очередная попытка высадки речного десанта ВСУ в районе населенного пункта Бабино. Подразделения десанта Украины остались без авиационной поддержки», — передает слова источника РИА Новости. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ продолжают оборонительную операцию. По ее словам, операция включает в себя как оборону, так как контрнаступление.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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