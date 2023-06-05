РИАН: Россия сбила украинский Су-25 в Каховском районе Херсонской области 06 июня 2023 в 00:19 Размер текста - 17 + Подразделения десанта Украины остались без авиационной поддержки, заявил источник Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Самолет Су-25, принадлежащий ВСУ, сбит в районе села Бабино в Каховском районе Херсонской области. Об этом заявил источник, уточнив, что таким образом была пресечена попытка высадки десанта. «Сбит самолет ВСУ на Херсонском направлении. Сегодня не удалась очередная попытка высадки речного десанта ВСУ в районе населенного пункта Бабино. Подразделения десанта Украины остались без авиационной поддержки», — передает слова источника РИА Новости. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ продолжают оборонительную операцию. По ее словам, операция включает в себя как оборону, так как контрнаступление. Самолет Су-25, принадлежащий ВСУ, сбит в районе села Бабино в Каховском районе Херсонской области. Об этом заявил источник, уточнив, что таким образом была пресечена попытка высадки десанта. «Сбит самолет ВСУ на Херсонском направлении. Сегодня не удалась очередная попытка высадки речного десанта ВСУ в районе населенного пункта Бабино. Подразделения десанта Украины остались без авиационной поддержки», — передает слова источника РИА Новости. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ продолжают оборонительную операцию. По ее словам, операция включает в себя как оборону, так как контрнаступление. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям