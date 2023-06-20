Подводник Борисов: почему почти невозможно спасти экипаж затонувшего у «Титаника» батискафа

Спасти экипаж субмарины, следовавший к обломкам «Титаника», будет почти невозможно. Он объяснил это тем, что судно находится слишком глубоко в океане. Об этом рассказал вице-адмирал в запасе, подводник Тенгиз Борисов.
«Добраться, может, и возможно, но сильно сомневаюсь, что удастся их спасти, если они лежат на грунте. Больно это говорить, но думаю, что шансов нет», — рассказал Борисов телеканалу Zvezda. Он добавил, что пока нет технологий, которые позволили бы проводить спасательные операции на большой глубине.
Кроме того, есть сложность в поднятии батискафа. По словам Борисова, глубина слишком велика, чтобы подцепить субмарину. Он добавил, что ни одна страна не справится с подобной задачей.
Батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник» 19 июня. Спустя непродолжительное время субмарина перестала выходить на связь. URA.RU приводило сводку, что известно о батискафе на данный момент. Британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри рассказал, что судно могло застрять в обломках «Титаника», передает
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.