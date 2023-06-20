Подводник Борисов: почему почти невозможно спасти экипаж затонувшего у «Титаника» батискафа

Подводник Борисов: экипаж батискафа у «Титаника» будет крайне сложно спасти из-за глубины
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Экипаж батискафа находится слишком глубоко, рассказал Тенгиз Борисов Фото:

Спасти экипаж субмарины, следовавший к обломкам «Титаника», будет почти невозможно. Он объяснил это тем, что судно находится слишком глубоко в океане. Об этом рассказал вице-адмирал в запасе, подводник Тенгиз Борисов.

«Добраться, может, и возможно, но сильно сомневаюсь, что удастся их спасти, если они лежат на грунте. Больно это говорить, но думаю, что шансов нет», — рассказал Борисов телеканалу Zvezda. Он добавил, что пока нет технологий, которые позволили бы проводить спасательные операции на большой глубине.

Кроме того, есть сложность в поднятии батискафа. По словам Борисова, глубина слишком велика, чтобы подцепить субмарину. Он добавил, что ни одна страна не справится с подобной задачей.

Батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник» 19 июня. Спустя непродолжительное время субмарина перестала выходить на связь. URA.RU приводило сводку, что известно о батискафе на данный момент. Британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри рассказал, что судно могло застрять в обломках «Титаника», передает Life.

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Спасти экипаж субмарины, следовавший к обломкам «Титаника», будет почти невозможно. Он объяснил это тем, что судно находится слишком глубоко в океане. Об этом рассказал вице-адмирал в запасе, подводник Тенгиз Борисов. «Добраться, может, и возможно, но сильно сомневаюсь, что удастся их спасти, если они лежат на грунте. Больно это говорить, но думаю, что шансов нет», — рассказал Борисов телеканалу Zvezda. Он добавил, что пока нет технологий, которые позволили бы проводить спасательные операции на большой глубине. Кроме того, есть сложность в поднятии батискафа. По словам Борисова, глубина слишком велика, чтобы подцепить субмарину. Он добавил, что ни одна страна не справится с подобной задачей. Батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник» 19 июня. Спустя непродолжительное время субмарина перестала выходить на связь. URA.RU приводило сводку, что известно о батискафе на данный момент. Британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри рассказал, что судно могло застрять в обломках «Титаника», передает Life.
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