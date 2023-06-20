Подводник Борисов: почему почти невозможно спасти экипаж затонувшего у «Титаника» батискафа

Подводник Борисов: экипаж батискафа у «Титаника» будет крайне сложно спасти из-за глубины

20 июня 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Экипаж батискафа находится слишком глубоко, рассказал Тенгиз Борисов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спасти экипаж субмарины, следовавший к обломкам «Титаника», будет почти невозможно. Он объяснил это тем, что судно находится слишком глубоко в океане. Об этом рассказал вице-адмирал в запасе, подводник Тенгиз Борисов. «Добраться, может, и возможно, но сильно сомневаюсь, что удастся их спасти, если они лежат на грунте. Больно это говорить, но думаю, что шансов нет», — рассказал Борисов телеканалу Zvezda. Он добавил, что пока нет технологий, которые позволили бы проводить спасательные операции на большой глубине. Кроме того, есть сложность в поднятии батискафа. По словам Борисова, глубина слишком велика, чтобы подцепить субмарину. Он добавил, что ни одна страна не справится с подобной задачей. Батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник» 19 июня. Спустя непродолжительное время субмарина перестала выходить на связь. URA.RU приводило сводку, что известно о батискафе на данный момент. Британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри рассказал, что судно могло застрять в обломках «Титаника», передает Life .

Спасти экипаж субмарины, следовавший к обломкам «Титаника», будет почти невозможно. Он объяснил это тем, что судно находится слишком глубоко в океане. Об этом рассказал вице-адмирал в запасе, подводник Тенгиз Борисов. «Добраться, может, и возможно, но сильно сомневаюсь, что удастся их спасти, если они лежат на грунте. Больно это говорить, но думаю, что шансов нет», — рассказал Борисов телеканалу Zvezda. Он добавил, что пока нет технологий, которые позволили бы проводить спасательные операции на большой глубине. Кроме того, есть сложность в поднятии батискафа. По словам Борисова, глубина слишком велика, чтобы подцепить субмарину. Он добавил, что ни одна страна не справится с подобной задачей. Батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник» 19 июня. Спустя непродолжительное время субмарина перестала выходить на связь. URA.RU приводило сводку, что известно о батискафе на данный момент. Британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри рассказал, что судно могло застрять в обломках «Титаника», передает Life.