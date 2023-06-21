ВС России пресекли атаки диверсантов в ЛНР

Украинские ДРГ были остановлены российскими военными, заявили в МО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные пресекли деятельность трех украинский диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Луганской народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Войска РФ пресекли действия трех украинских ДРГ в ЛНР», — заявили в военном ведомстве в ходе брифинга. Там отметили, что общие потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили более 40 военных. При этом один военнослужащий Вооруженных сил Украины сдался в плен.
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