ВС России пресекли атаки диверсантов в ЛНР

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Украинские ДРГ были остановлены российскими военными, заявили в МО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные пресекли деятельность трех украинский диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Луганской народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Войска РФ пресекли действия трех украинских ДРГ в ЛНР», — заявили в военном ведомстве в ходе брифинга. Там отметили, что общие потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили более 40 военных. При этом один военнослужащий Вооруженных сил Украины сдался в плен.

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Российские военные пресекли деятельность трех украинский диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Луганской народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Войска РФ пресекли действия трех украинских ДРГ в ЛНР», — заявили в военном ведомстве в ходе брифинга. Там отметили, что общие потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили более 40 военных. При этом один военнослужащий Вооруженных сил Украины сдался в плен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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