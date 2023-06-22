Береговая охрана нашла место с обломками, проводя поиски пропавшего батискафа «Титан»

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Место с обломками обнаружено в Атлантике Фото:
новость из сюжета
Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту

В Атлантике в районе поисков пропавшего батискафа «Титан» обнаружили неизвестные обломки. Об этом сообщает Береговая охрана США.

«Место с обломками обнаружено в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа», — говорится в сообщении, которое опубликовано в Twitter. Отмечается, что сейчас информацию оценивают эксперты.

Батискаф с пятью туристами пропал в Атлантике 19 июня. На борту находился британский миллиардер Хэмиш Хардинг. По предварительным данным, сегодня у туристов должен был закончиться запас кислорода.

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В Атлантике в районе поисков пропавшего батискафа «Титан» обнаружили неизвестные обломки. Об этом сообщает Береговая охрана США. «Место с обломками обнаружено в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа», — говорится в сообщении, которое опубликовано в Twitter. Отмечается, что сейчас информацию оценивают эксперты. Батискаф с пятью туристами пропал в Атлантике 19 июня. На борту находился британский миллиардер Хэмиш Хардинг. По предварительным данным, сегодня у туристов должен был закончиться запас кислорода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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