Береговая охрана нашла место с обломками, проводя поиски пропавшего батискафа «Титан»

Место с обломками обнаружено в Атлантике
новость из сюжетаРядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту
В Атлантике в районе поисков пропавшего батискафа «Титан» обнаружили неизвестные обломки. Об этом сообщает Береговая охрана США.
«Место с обломками обнаружено в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа», — говорится в сообщении, которое опубликовано в Twitter. Отмечается, что сейчас информацию оценивают эксперты.
Батискаф с пятью туристами пропал в Атлантике 19 июня. На борту находился британский миллиардер Хэмиш Хардинг. По предварительным данным, сегодня у туристов должен был закончиться запас кислорода.
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