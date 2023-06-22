Береговая охрана нашла место с обломками, проводя поиски пропавшего батискафа «Титан» 22 июня 2023 в 20:57 Размер текста - 17 + Место с обломками обнаружено в Атлантике Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту В Атлантике в районе поисков пропавшего батискафа «Титан» обнаружили неизвестные обломки. Об этом сообщает Береговая охрана США. «Место с обломками обнаружено в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа», — говорится в сообщении, которое опубликовано в Twitter. Отмечается, что сейчас информацию оценивают эксперты. Батискаф с пятью туристами пропал в Атлантике 19 июня. На борту находился британский миллиардер Хэмиш Хардинг. По предварительным данным, сегодня у туристов должен был закончиться запас кислорода. В Атлантике в районе поисков пропавшего батискафа «Титан» обнаружили неизвестные обломки. Об этом сообщает Береговая охрана США. «Место с обломками обнаружено в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа», — говорится в сообщении, которое опубликовано в Twitter. Отмечается, что сейчас информацию оценивают эксперты. Батискаф с пятью туристами пропал в Атлантике 19 июня. На борту находился британский миллиардер Хэмиш Хардинг. По предварительным данным, сегодня у туристов должен был закончиться запас кислорода. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям