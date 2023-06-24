Данные о приведении польской армии в состояние повышенной готовности оказались ложью

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера: статус готовности войск Польши не поменялся

24 июня 2023 в 21:26 Размер текста - 17 +

Президент Польши лишь сообщил о проведении совещания по поводу ситуации в России. Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Опровержение фейковой информации Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера опроверг данные о том, что армия его страны приведена в состояние повышенной боевой готовности из-за ситуации вокруг создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Информация появилась в его соцсетях. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Польские вооруженные силы находятся в постоянной готовности с февраля 2022 года, и уровень не был изменен в связи с последними событиями», — сообщил Севера на своей странице в Twitter. В социальных сетях и в некоторых СМИ начала распространяться информация о том, что польская армия якобы приведена в состояние повышенной боевой готовности. Источники ссылаются на неназванные польские издания и на Twitter президента Польши Анджея Дуды. Однако, как писало URA.RU, глава страны заявил только о проведении совещания. «В связи с ситуацией в России сегодня (24 июня — прим. ред.) утром мы провели консультации с премьер-министром и министром национальной обороны, а также с союзниками. Ход событий за нашей восточной границей находится под постоянным наблюдением», — написал Дуда в соцсетях. Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в якобы нанесенном ракетном ударе по позициям его бойцов. В министерстве опровергли его заявление. После этого глава частной армии заявил, что будет наступать на позиции Минобороны вглубь России. Глава России Владимир Путин назвал произошедшее предательством и обещал наказать мятежников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера опроверг данные о том, что армия его страны приведена в состояние повышенной боевой готовности из-за ситуации вокруг создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Информация появилась в его соцсетях. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Польские вооруженные силы находятся в постоянной готовности с февраля 2022 года, и уровень не был изменен в связи с последними событиями», — сообщил Севера на своей странице в Twitter. В социальных сетях и в некоторых СМИ начала распространяться информация о том, что польская армия якобы приведена в состояние повышенной боевой готовности. Источники ссылаются на неназванные польские издания и на Twitter президента Польши Анджея Дуды. Однако, как писало URA.RU, глава страны заявил только о проведении совещания. «В связи с ситуацией в России сегодня (24 июня — прим. ред.) утром мы провели консультации с премьер-министром и министром национальной обороны, а также с союзниками. Ход событий за нашей восточной границей находится под постоянным наблюдением», — написал Дуда в соцсетях. Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в якобы нанесенном ракетном ударе по позициям его бойцов. В министерстве опровергли его заявление. После этого глава частной армии заявил, что будет наступать на позиции Минобороны вглубь России. Глава России Владимир Путин назвал произошедшее предательством и обещал наказать мятежников.