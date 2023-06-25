На трассе Екатеринбург-Тюмень во время аварии пострадали дети и их мама. Фото

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Девочек и их маму доставили в больницу Фото:

На 309-м километре федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень 24 июня во время ДТП пострадали трое детей и их мама. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

«На 309-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень столкнулись „Субару Форестер“ и „Пежо 407“ под управлением 29-летнего жителя села Перевалово (Тюменский район). В „Пежо“ были три дочери водителя, все они ехали на заднем сиденье. Самой младшей один год и семь месяцев. Она во время поездки сидела на коленях у матери. Девочек и их маму доставили в больницу для обследования», — сообщают в ведомстве.

Из-за удара машину «Субару» перекинуло через ограждение. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.

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На 309-м километре федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень 24 июня во время ДТП пострадали трое детей и их мама. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «На 309-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень столкнулись „Субару Форестер“ и „Пежо 407“ под управлением 29-летнего жителя села Перевалово (Тюменский район). В „Пежо“ были три дочери водителя, все они ехали на заднем сиденье. Самой младшей один год и семь месяцев. Она во время поездки сидела на коленях у матери. Девочек и их маму доставили в больницу для обследования», — сообщают в ведомстве. Из-за удара машину «Субару» перекинуло через ограждение. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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