Разведчики ВС РФ совершили налет на опорный пункт ВСУ в районе Белогоровки в Донбассе. В результате были уничтожены две огневые точки, пулеметный расчет и около 20 человек пехоты армии Украины. Кадры проведения операции, снятые при помощи беспилотника, оказались в распоряжении журналистов.
«На минувшей неделе разведчики 85-й бригады в районе Белогоровки в ЛНР совершили налет на опорный пункт противника. Артиллерия и разведчики в итоге уничтожили две огневые точки, пулеметный расчет и порядка 20 человек пехоты армии Киева», — передают РИА Новости.
Россия проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее разведчики ВС РФ за сутки отбили четыре атаки ВСУ в районе Соледара, передает
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