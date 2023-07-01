Российские бойцы совершили налет на опорный пункт ВСУ у Белогоровки

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ВС РФ уничтожили около 20 солдат ВСУ в Донбассе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Разведчики ВС РФ совершили налет на опорный пункт ВСУ в районе Белогоровки в Донбассе. В результате были уничтожены две огневые точки, пулеметный расчет и около 20 человек пехоты армии Украины. Кадры проведения операции, снятые при помощи беспилотника, оказались в распоряжении журналистов.

«На минувшей неделе разведчики 85-й бригады в районе Белогоровки в ЛНР совершили налет на опорный пункт противника. Артиллерия и разведчики в итоге уничтожили две огневые точки, пулеметный расчет и порядка 20 человек пехоты армии Киева», — передают РИА Новости.

Россия проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее разведчики ВС РФ за сутки отбили четыре атаки ВСУ в районе Соледара, передает МК.

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Разведчики ВС РФ совершили налет на опорный пункт ВСУ в районе Белогоровки в Донбассе. В результате были уничтожены две огневые точки, пулеметный расчет и около 20 человек пехоты армии Украины. Кадры проведения операции, снятые при помощи беспилотника, оказались в распоряжении журналистов. «На минувшей неделе разведчики 85-й бригады в районе Белогоровки в ЛНР совершили налет на опорный пункт противника. Артиллерия и разведчики в итоге уничтожили две огневые точки, пулеметный расчет и порядка 20 человек пехоты армии Киева», — передают РИА Новости. Россия проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее разведчики ВС РФ за сутки отбили четыре атаки ВСУ в районе Соледара, передает МК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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