Российские бойцы совершили налет на опорный пункт ВСУ у Белогоровки 01 июля 2023 в 23:15 Размер текста - 17 + ВС РФ уничтожили около 20 солдат ВСУ в Донбассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разведчики ВС РФ совершили налет на опорный пункт ВСУ в районе Белогоровки в Донбассе. В результате были уничтожены две огневые точки, пулеметный расчет и около 20 человек пехоты армии Украины. Кадры проведения операции, снятые при помощи беспилотника, оказались в распоряжении журналистов. «На минувшей неделе разведчики 85-й бригады в районе Белогоровки в ЛНР совершили налет на опорный пункт противника. Артиллерия и разведчики в итоге уничтожили две огневые точки, пулеметный расчет и порядка 20 человек пехоты армии Киева», — передают РИА Новости. Россия проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее разведчики ВС РФ за сутки отбили четыре атаки ВСУ в районе Соледара, передает МК . Разведчики ВС РФ совершили налет на опорный пункт ВСУ в районе Белогоровки в Донбассе. В результате были уничтожены две огневые точки, пулеметный расчет и около 20 человек пехоты армии Украины. Кадры проведения операции, снятые при помощи беспилотника, оказались в распоряжении журналистов. «На минувшей неделе разведчики 85-й бригады в районе Белогоровки в ЛНР совершили налет на опорный пункт противника. Артиллерия и разведчики в итоге уничтожили две огневые точки, пулеметный расчет и порядка 20 человек пехоты армии Киева», — передают РИА Новости. Россия проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее разведчики ВС РФ за сутки отбили четыре атаки ВСУ в районе Соледара, передает МК. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям