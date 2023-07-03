В компании Meta* присоединили Киев к России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евромайдан. Киев, флаг украины, площадь независимости
По мнению техподдержки Meta, Киев является частью России Фото:

Житель Киева Александр не смог запустить рекламу на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России) из-за того, что он, по данным геолокации, находится в России. В техподдержке компании на его вопрос ответили, что Киев — это «часть России».

«Только что возник кейс во время переписки с поддержкой в Meta (деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России) — они считают, что Киев, это часть России. Прошу распространить эту историю, давайте изменим мнения людей в компании», — написал в своем аккаунте другой житель Киева Святослав Степаненко, приложив переписку компании с Александром. Техподдержка предложила киевлянину сменить часовой пояс.

Социальные сети Meta попали под ограничения в марте 2022 года. Они стали недоступны для российских пользователей, включая рекламу.

*Деятельность компании Meta признана экстремистской, компания запрещена на территории России

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Киева Александр не смог запустить рекламу на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России) из-за того, что он, по данным геолокации, находится в России. В техподдержке компании на его вопрос ответили, что Киев — это «часть России». «Только что возник кейс во время переписки с поддержкой в Meta (деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России) — они считают, что Киев, это часть России. Прошу распространить эту историю, давайте изменим мнения людей в компании», — написал в своем аккаунте другой житель Киева Святослав Степаненко, приложив переписку компании с Александром. Техподдержка предложила киевлянину сменить часовой пояс. Социальные сети Meta попали под ограничения в марте 2022 года. Они стали недоступны для российских пользователей, включая рекламу. *Деятельность компании Meta признана экстремистской, компания запрещена на территории России
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...