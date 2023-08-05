Трамп: Байден и его бандиты сделают все, чтобы сохранить власть

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Дональд Трамп назвал отчаянием Белого дома обвинения против себя Фото:
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Дело экс-президента США Дональда Трампа

Американский лидер Джо Байден и его окружение сделают все, чтобы сохранить власть. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, назвав обвинения против себя действием отчаяния со стороны Белого дома.

«Смехотворное обвинение против нас — это не юридическое дело, а действие отчаяния в стремлении провалившегося и опозорившегося Джо Байдена и его радикальных левых бандитов сохранить власть. Они хотят сделать все возможное, чтобы сохранить ее», — сообщил Трамп после суда, пишет РИА Новости. Он отметил, что Белый дом не стал предъявлять ему обвинения ранее, дождавшись приближения выборов.

На Трампа заведено 37 уголовных дел, его обвиняют не только в незаконном хранении секретных материалов, но и в организации штурма Капитолия в январе 2021 года. При этом сам Трамп отказался признавать свою вину. Накануне суд решил не арестовывать Трампа, его хотят отпустить под обязательство о явке и соблюдении законов, передает RT.

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Американский лидер Джо Байден и его окружение сделают все, чтобы сохранить власть. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, назвав обвинения против себя действием отчаяния со стороны Белого дома. «Смехотворное обвинение против нас — это не юридическое дело, а действие отчаяния в стремлении провалившегося и опозорившегося Джо Байдена и его радикальных левых бандитов сохранить власть. Они хотят сделать все возможное, чтобы сохранить ее», — сообщил Трамп после суда, пишет РИА Новости. Он отметил, что Белый дом не стал предъявлять ему обвинения ранее, дождавшись приближения выборов. На Трампа заведено 37 уголовных дел, его обвиняют не только в незаконном хранении секретных материалов, но и в организации штурма Капитолия в январе 2021 года. При этом сам Трамп отказался признавать свою вину. Накануне суд решил не арестовывать Трампа, его хотят отпустить под обязательство о явке и соблюдении законов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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