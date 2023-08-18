«Известия»: жара высушила реки в нескольких регионах России 19 августа 2023 в 04:12 Размер текста - 17 + Реки обмелели в южных регионах и Поволжье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жара высушила реки в южных регионах России и Поволжье. Это повлияло на качество воды, поставляемой по водопроводам в жилые дома, сообщили власти регионов. «Жаркая погода привела к засухе и обмелению рек в нескольких регионах. Так, в селе Линейное Астраханской области из-за обмеления рек у жителей частных домов из кранов течет черная вода», — пишут «Известия» со ссылкой на информацию от региональных властей. Жителям пострадавших от жары регионов приходится покупать воду для питья и полива, поскольку воды из рек не хватает даже на уход за посевами. По прогнозам синоптиков, жара в ближайшую неделю усилится. Осадков при этом не ожидается. Аграрии ожидают снижение урожая зерновых культур из-за сильной засухи. Из-за погоды может пострадать молочное животноводство. В Челябинской области из-за высоких температур прогнозируется неурожай картофеля. В Пермском крае потери зерновых могут достигнуть 50%. Жара высушила реки в южных регионах России и Поволжье. Это повлияло на качество воды, поставляемой по водопроводам в жилые дома, сообщили власти регионов. «Жаркая погода привела к засухе и обмелению рек в нескольких регионах. Так, в селе Линейное Астраханской области из-за обмеления рек у жителей частных домов из кранов течет черная вода», — пишут «Известия» со ссылкой на информацию от региональных властей. Жителям пострадавших от жары регионов приходится покупать воду для питья и полива, поскольку воды из рек не хватает даже на уход за посевами. По прогнозам синоптиков, жара в ближайшую неделю усилится. Осадков при этом не ожидается. Аграрии ожидают снижение урожая зерновых культур из-за сильной засухи. Из-за погоды может пострадать молочное животноводство. В Челябинской области из-за высоких температур прогнозируется неурожай картофеля. В Пермском крае потери зерновых могут достигнуть 50%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям