18 августа 2023

«Известия»: жара высушила реки в нескольких регионах России

© Служба новостей «URA.RU»
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Окрестности горы Волчиха и станции Флюс. Свердловская область, волчихинское водохранилище, пирс, обмеление, лодка на суше, лодка
Реки обмелели в южных регионах и Поволжье Фото:

Жара высушила реки в южных регионах России и Поволжье. Это повлияло на качество воды, поставляемой по водопроводам в жилые дома, сообщили власти регионов.

«Жаркая погода привела к засухе и обмелению рек в нескольких регионах. Так, в селе Линейное Астраханской области из-за обмеления рек у жителей частных домов из кранов течет черная вода», — пишут «Известия» со ссылкой на информацию от региональных властей.

Жителям пострадавших от жары регионов приходится покупать воду для питья и полива, поскольку воды из рек не хватает даже на уход за посевами. По прогнозам синоптиков, жара в ближайшую неделю усилится. Осадков при этом не ожидается.

Аграрии ожидают снижение урожая зерновых культур из-за сильной засухи. Из-за погоды может пострадать молочное животноводство. В Челябинской области из-за высоких температур прогнозируется неурожай картофеля. В Пермском крае потери зерновых могут достигнуть 50%.

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Жара высушила реки в южных регионах России и Поволжье. Это повлияло на качество воды, поставляемой по водопроводам в жилые дома, сообщили власти регионов. «Жаркая погода привела к засухе и обмелению рек в нескольких регионах. Так, в селе Линейное Астраханской области из-за обмеления рек у жителей частных домов из кранов течет черная вода», — пишут «Известия» со ссылкой на информацию от региональных властей. Жителям пострадавших от жары регионов приходится покупать воду для питья и полива, поскольку воды из рек не хватает даже на уход за посевами. По прогнозам синоптиков, жара в ближайшую неделю усилится. Осадков при этом не ожидается. Аграрии ожидают снижение урожая зерновых культур из-за сильной засухи. Из-за погоды может пострадать молочное животноводство. В Челябинской области из-за высоких температур прогнозируется неурожай картофеля. В Пермском крае потери зерновых могут достигнуть 50%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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