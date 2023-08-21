Трамп договорился об освобождении под залог в 200 тысяч долларов

22 августа 2023 в 01:30 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп сможет внести залог наличными или через поручителя Фото: Official White House / Tia Dufour новость из сюжета Дело экс-президента США Дональда Трампа Экс-президент США Дональд Трамп договорился об освобождении под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Согласно судебному документу, Трамп оставит залог в 200 тысяч долларов. «Дональд Трамп внесет залог по 12 из предъявленных в рамках нового дела обвинений по десять тысяч долларов, еще по одному — 80 тысяч долларов. Итого — 200 тысяч долларов», — пишет CNN , ссылаясь на документ. Трамп сможет внести залог наличными или через поручительство. Также политик должен явиться в суд, как было согласовано ранее. Трампа обвиняют в подрывной деятельности на выборах 2020 года. Он должен явиться в суд до 25 августа. Всего экс-президенту США предъявлено 37 уголовных обвинений, в том числе — штурм Капитолия в 2021 году и незаконное хранение секретных документов. Суммарно ему грозит 700 лет заключения. Уголовные дела заведены в преддверии выборов президента США, в которых Трамп планирует принять участие. В связи с этим он считает, что действующее руководство США просто пытается посадить его в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам.

Экс-президент США Дональд Трамп договорился об освобождении под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Согласно судебному документу, Трамп оставит залог в 200 тысяч долларов. «Дональд Трамп внесет залог по 12 из предъявленных в рамках нового дела обвинений по десять тысяч долларов, еще по одному — 80 тысяч долларов. Итого — 200 тысяч долларов», — пишет CNN, ссылаясь на документ. Трамп сможет внести залог наличными или через поручительство. Также политик должен явиться в суд, как было согласовано ранее. Трампа обвиняют в подрывной деятельности на выборах 2020 года. Он должен явиться в суд до 25 августа. Всего экс-президенту США предъявлено 37 уголовных обвинений, в том числе — штурм Капитолия в 2021 году и незаконное хранение секретных документов. Суммарно ему грозит 700 лет заключения. Уголовные дела заведены в преддверии выборов президента США, в которых Трамп планирует принять участие. В связи с этим он считает, что действующее руководство США просто пытается посадить его в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам.