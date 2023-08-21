21 августа 2023

Трамп договорился об освобождении под залог в 200 тысяч долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Дональд Трамп сможет внести залог наличными или через поручителя Фото:
новость из сюжета
Дело экс-президента США Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп договорился об освобождении под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Согласно судебному документу, Трамп оставит залог в 200 тысяч долларов.

«Дональд Трамп внесет залог по 12 из предъявленных в рамках нового дела обвинений по десять тысяч долларов, еще по одному — 80 тысяч долларов. Итого — 200 тысяч долларов», — пишет CNN, ссылаясь на документ.

Трамп сможет внести залог наличными или через поручительство. Также политик должен явиться в суд, как было согласовано ранее.

Трампа обвиняют в подрывной деятельности на выборах 2020 года. Он должен явиться в суд до 25 августа. Всего экс-президенту США предъявлено 37 уголовных обвинений, в том числе — штурм Капитолия в 2021 году и незаконное хранение секретных документов. Суммарно ему грозит 700 лет заключения.

Уголовные дела заведены в преддверии выборов президента США, в которых Трамп планирует принять участие. В связи с этим он считает, что действующее руководство США просто пытается посадить его в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам.

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Экс-президент США Дональд Трамп договорился об освобождении под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Согласно судебному документу, Трамп оставит залог в 200 тысяч долларов. «Дональд Трамп внесет залог по 12 из предъявленных в рамках нового дела обвинений по десять тысяч долларов, еще по одному — 80 тысяч долларов. Итого — 200 тысяч долларов», — пишет CNN, ссылаясь на документ. Трамп сможет внести залог наличными или через поручительство. Также политик должен явиться в суд, как было согласовано ранее. Трампа обвиняют в подрывной деятельности на выборах 2020 года. Он должен явиться в суд до 25 августа. Всего экс-президенту США предъявлено 37 уголовных обвинений, в том числе — штурм Капитолия в 2021 году и незаконное хранение секретных документов. Суммарно ему грозит 700 лет заключения. Уголовные дела заведены в преддверии выборов президента США, в которых Трамп планирует принять участие. В связи с этим он считает, что действующее руководство США просто пытается посадить его в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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