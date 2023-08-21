21 августа 2023

СК установил личности причастных к смертельной экскурсии по коллекторам в Москве

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Церемония закладки здания администрации Академического района. Екатеринбург , коллектор, канализация, голуби, сток воды
В результате экскурсии по подземелью Москвы погибли восемь человек Фото:
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Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе

Сотрудники Следственного комитета Москвы выявили организаторов экскурсии диггеров в подземелье, в результате которой из-за ливня погибли восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время следователи установили трех лиц, причастных к организации и проведению данной экскурсии. С одним из них проводятся следственные действия. Кроме того, ряд лиц объявлен в розыск», — указано в telegram-канале СК России.

В ведомстве добавили, что в ходе расследования уголовного дела были проведены обыски у лиц, которые продавали и осуществляли услуги, опасные для жизни и здоровья людей. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу одного из организаторов, с которым сейчас работает СК.

Ранее стало известно о гибели восьми человек, спустившихся в подземелье Москвы, из-за сильного ливня. По данному факту расследуется уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

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Сотрудники Следственного комитета Москвы выявили организаторов экскурсии диггеров в подземелье, в результате которой из-за ливня погибли восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В настоящее время следователи установили трех лиц, причастных к организации и проведению данной экскурсии. С одним из них проводятся следственные действия. Кроме того, ряд лиц объявлен в розыск», — указано в telegram-канале СК России. В ведомстве добавили, что в ходе расследования уголовного дела были проведены обыски у лиц, которые продавали и осуществляли услуги, опасные для жизни и здоровья людей. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу одного из организаторов, с которым сейчас работает СК. Ранее стало известно о гибели восьми человек, спустившихся в подземелье Москвы, из-за сильного ливня. По данному факту расследуется уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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