СК установил личности причастных к смертельной экскурсии по коллекторам в Москве

Сотрудники Следственного комитета Москвы выявили организаторов экскурсии диггеров в подземелье, в результате которой из-за ливня погибли восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В настоящее время следователи установили трех лиц, причастных к организации и проведению данной экскурсии. С одним из них проводятся следственные действия. Кроме того, ряд лиц объявлен в розыск», — указано в
В ведомстве добавили, что в ходе расследования уголовного дела были проведены обыски у лиц, которые продавали и осуществляли услуги, опасные для жизни и здоровья людей. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу одного из организаторов, с которым сейчас работает СК.
Ранее стало известно о гибели восьми человек, спустившихся в подземелье Москвы, из-за сильного ливня. По данному факту расследуется уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.
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