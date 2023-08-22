Из реки в Москве достали тело шестого погибшего диггера

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Вокруг очереди к Храму Христа Спасителя. Москва, пречистенская набережная, москва-река
Диггеры отправились на экскурсию по московским коллекторам, но начался сильный ливень Фото:
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Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе

Спасатели достали из реки в Москве тело шестого погибшего диггера. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Только что спасатели достали еще одно тело участника смертельной экскурсии по подземным коллекторам в центре Москвы возле парка Зарядье», — говорится в публикации канала. Таким образом, спасатели нашли уже шестое тело. Всего в смертельную экскурсию по подземным коллекторам отправились восемь человек.

В понедельник из Москвы-реки выловили пять трупов. Оказалось, что все погибшие являлись участниками одной экскурсии по подземным коллекторам столицы. Причиной их смерти стал сильный ливень, затопивший подземные помещения. Сегодня в Петербурге задержали гендиректора компании-организатора смертельной экскурсии.

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Спасатели достали из реки в Москве тело шестого погибшего диггера. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Только что спасатели достали еще одно тело участника смертельной экскурсии по подземным коллекторам в центре Москвы возле парка Зарядье», — говорится в публикации канала. Таким образом, спасатели нашли уже шестое тело. Всего в смертельную экскурсию по подземным коллекторам отправились восемь человек. В понедельник из Москвы-реки выловили пять трупов. Оказалось, что все погибшие являлись участниками одной экскурсии по подземным коллекторам столицы. Причиной их смерти стал сильный ливень, затопивший подземные помещения. Сегодня в Петербурге задержали гендиректора компании-организатора смертельной экскурсии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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