Из реки в Москве достали тело шестого погибшего диггера

Спасатели достали из реки в Москве тело шестого погибшего диггера. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Только что спасатели достали еще одно тело участника смертельной экскурсии по подземным коллекторам в центре Москвы возле парка Зарядье», — говорится в публикации канала. Таким образом, спасатели нашли уже шестое тело. Всего в смертельную экскурсию по подземным коллекторам отправились восемь человек.
В понедельник из Москвы-реки выловили пять трупов. Оказалось, что все погибшие являлись участниками одной экскурсии по подземным коллекторам столицы. Причиной их смерти стал сильный ливень, затопивший подземные помещения. Сегодня в Петербурге задержали гендиректора компании-организатора смертельной экскурсии.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.