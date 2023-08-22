Следователи раскрыли подробности смертельной экскурсии по коллекторам Москвы

Следствию неизвестно точное число диггеров, погибших на экскурсии в Москве
новость из сюжетаЛивень утопил группу диггеров в московском коллекторе
Группа диггеров, погибшая в коллекторах Москвы, спускалась в подземелья в районе театра Дурова. Это выяснили следователи в ходе расследования.
По данным следствия, экскурсия началась в районе театра «Уголок дедушки Дурова», передает telegram-канал Baza. Сообщается, что до сих пор не установлено достоверное число ее участников. Точно известно о восьми диггерах, тела шести из которых уже были обнаружены спасателями.
Все они погибли во время экскурсии по коллекторам столицы. Причиной их смерти послужил сильный ливень, который затопил подземелья.
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