Следователи раскрыли подробности смертельной экскурсии по коллекторам Москвы

Группа диггеров в Москве спускалась у театра «Уголок дедушки Дурова»
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Подземное русло реки Основинка. Екатеринбург, канализация, подземелье, диггеры
Следствию неизвестно точное число диггеров, погибших на экскурсии в Москве Фото:
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Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе

Группа диггеров, погибшая в коллекторах Москвы, спускалась в подземелья в районе театра Дурова. Это выяснили следователи в ходе расследования.

По данным следствия, экскурсия началась в районе театра «Уголок дедушки Дурова», передает telegram-канал Baza. Сообщается, что до сих пор не установлено достоверное число ее участников. Точно известно о восьми диггерах, тела шести из которых уже были обнаружены спасателями.

Все они погибли во время экскурсии по коллекторам столицы. Причиной их смерти послужил сильный ливень, который затопил подземелья.

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Группа диггеров, погибшая в коллекторах Москвы, спускалась в подземелья в районе театра Дурова. Это выяснили следователи в ходе расследования. По данным следствия, экскурсия началась в районе театра «Уголок дедушки Дурова», передает telegram-канал Baza. Сообщается, что до сих пор не установлено достоверное число ее участников. Точно известно о восьми диггерах, тела шести из которых уже были обнаружены спасателями. Все они погибли во время экскурсии по коллекторам столицы. Причиной их смерти послужил сильный ливень, который затопил подземелья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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