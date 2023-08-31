The Wall Street Journal раскрыло, как Пригожин засекречивал свои авиаперелеты

WSJ: самолеты Пригожина оснащены средствами обнаружения слежки
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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Евгений Пригожин скрывался от слежки во время перелетов, написали обозреватели Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Частные самолеты основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина были оборудованы средствами маскировки. Они способны обнаруживать слежку, а также скрывали данные о перелете от авиадиспетчеров. Об этом сообщили источники его в военной компании.

«Embraer Legacy 600 был одним из нескольких частных самолетов Пригожина, оснащенных оборудованием для обнаружения слежки, умными окнами с электронной тонировкой», — написали авторы The Wall Street Journal, ссылаясь на несколько источников из «Вагнер», а также африканских и других чиновников.

Авторы материала также отметили, что самолеты Пригожина регулярно выключали свои транспондеры (радиоприборы, посылающие данные о местонахождении самолета на радары диспетчеров — прим. URA.RU) и исчезали с экранов слежения за самолетами. Зачастую основатель ЧВК «Вагнер» вылетал с подмосковных военных аэропортов, сообщили журналисты. В своих выводах они также сослались на данные, предоставленные службой слежения за воздушными судами Flightradar24.

Вечером 23 августа самолет Embraer, на котором находился Пригожин, разбился в Тверской области. СК РФ подтвердил гибель основателя ЧВК «Вагнер» и еще девяти пассажиров самолета. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что расследованием инцидента будет заниматься только Россия. Межгосударственный авиационный комитет не будет разбираться в причинах инцидента, пишет RT.

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Частные самолеты основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина были оборудованы средствами маскировки. Они способны обнаруживать слежку, а также скрывали данные о перелете от авиадиспетчеров. Об этом сообщили источники его в военной компании. «Embraer Legacy 600 был одним из нескольких частных самолетов Пригожина, оснащенных оборудованием для обнаружения слежки, умными окнами с электронной тонировкой», — написали авторы The Wall Street Journal, ссылаясь на несколько источников из «Вагнер», а также африканских и других чиновников. Авторы материала также отметили, что самолеты Пригожина регулярно выключали свои транспондеры (радиоприборы, посылающие данные о местонахождении самолета на радары диспетчеров — прим. URA.RU) и исчезали с экранов слежения за самолетами. Зачастую основатель ЧВК «Вагнер» вылетал с подмосковных военных аэропортов, сообщили журналисты. В своих выводах они также сослались на данные, предоставленные службой слежения за воздушными судами Flightradar24. Вечером 23 августа самолет Embraer, на котором находился Пригожин, разбился в Тверской области. СК РФ подтвердил гибель основателя ЧВК «Вагнер» и еще девяти пассажиров самолета. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что расследованием инцидента будет заниматься только Россия. Межгосударственный авиационный комитет не будет разбираться в причинах инцидента, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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