NYT: Германия в тайне от Украины планирует мир с РФ

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Германия не знает, как начать переговоры с РФ, передает The New York Times Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Немецкие чиновники конфиденциально обсуждают начало мирных переговоров по Украине. Об этом сообщила американская газета The New York Times. По словам авторов статьи, в ФРГ не знают, как начать переговоры с РФ.

«Немецкие официальные лица стремятся к переговорному решению и говорят о том, как Россию можно было бы посадить за стол переговоров, но делают это только конфиденциально и с проверенными специалистами аналитических центров», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Германия не может давить на киевский режим.

Ранее в газете The New York Times сообщили, что решение президента Украины Владимира Зеленского не торопиться с контрнаступлением раздражает Запад. Украинский глава заявил, что наступление идет «очень сложно» из-за плотного минирования, передает «Ридус».

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Немецкие чиновники конфиденциально обсуждают начало мирных переговоров по Украине. Об этом сообщила американская газета The New York Times. По словам авторов статьи, в ФРГ не знают, как начать переговоры с РФ. «Немецкие официальные лица стремятся к переговорному решению и говорят о том, как Россию можно было бы посадить за стол переговоров, но делают это только конфиденциально и с проверенными специалистами аналитических центров», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Германия не может давить на киевский режим. Ранее в газете The New York Times сообщили, что решение президента Украины Владимира Зеленского не торопиться с контрнаступлением раздражает Запад. Украинский глава заявил, что наступление идет «очень сложно» из-за плотного минирования, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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