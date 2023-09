NYT: Германия в тайне от Украины планирует мир с РФ

Германия не знает, как начать переговоры с РФ, передает The New York Times Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкие чиновники конфиденциально обсуждают начало мирных переговоров по Украине. Об этом сообщила американская газета The New York Times. По словам авторов статьи, в ФРГ не знают, как начать переговоры с РФ. «Немецкие официальные лица стремятся к переговорному решению и говорят о том, как Россию можно было бы посадить за стол переговоров, но делают это только конфиденциально и с проверенными специалистами аналитических центров», — говорится в материале . Авторы статьи отметили, что Германия не может давить на киевский режим. Ранее в газете The New York Times сообщили, что решение президента Украины Владимира Зеленского не торопиться с контрнаступлением раздражает Запад. Украинский глава заявил, что наступление идет «очень сложно» из-за плотного минирования, передает «Ридус».

